LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Presentati a Trieste i candidati per le europee. Domani a Udine i nomi dei sindaci per le comunali. Vertice centrodestra sulle amministrative: Petardi rumorosi a Pasian di Prato; Grado; Rivignano; Manzano; Campoformido; Osoppo; Forni di Sopra; Ragogna; Fagagna; Dignano e Gonars.

Oggi le europee, domani mattina in sala Madrassi a Udine, la Lega presenterà i candidati sindaco per le prossime comunali. E la novità della nascita di una nuova compagine nel vastissimo pianeta dei moderati, Carlo Grilli animatore.

Venerdì scoppiettante per la politica regionale inclinata sul golfo: Sciopero dei portuali; Open Sinistra Fvg e Alleanza Verdi Sinistra a fare i conti alla sanità; linee d’investimento per il Molo VIII a Trieste; la sindaca Cisint lancia l’ennesimo allarme islamizzazione a Monfalcone; i vertici dei partiti di centrodestra riuniti a Trieste per definire le alleanza alle prossime amministrative e i segretari della Lega impegnanti al Savoia Excelsior a presentare i candidati friulani alle prossime elezioni europee. Che sono: Cisint, Zannier e Lizzi. Chirurgica la scelta di Stefano Zannier, in funzione anti Ciriani visto che l’assessore regionale possiede un ottimo potenziale di voti nel pordenonese. Durante la conferenza stampa, nessun cenno al militare Vannacci, colui che sta catechizzando, come fosse in caserma, gli allocchi che lo seguono. Probabilmente Salvini, in cerca di voti, lo metterà capolista a Nordest contro la volontà dei militanti. Ma il sugo della giornata lo ha fornito il vertice del centrodestra sulle comunali. Al tavolo di oggi erano presenti il portavoce del Presidente Fedriga Edoardo Petiziol, il segretario regionale della Lega, Marco Dreosto con i provinciali di Udine Graziano Bosello e di Gorizia Paolo Bearzi; il segretario regionale di Fratelli D’Italia, Walter Rizzetto, accompagnato dai segretari provinciali di Udine Gianni Candotto e di Gorizia Francesca Tubetti; il segretario regionale di Forza Italia Sandra Savino con il segretario provinciale di Udine, Ferruccio Anzit. Infine c’era l’On.le Angelo Compagnon, in rappresentanza di Noi Moderati. In un clima di assoluto accordo sono state ratificate le candidature nella quasi totalità dei comuni al voto in Friuli Venezia Giulia, con una coalizione di centrodestra che si presenterà compatta all’appuntamento elettorale. Si è in seguito condiviso un aggiornamento alla prossima settimana per i comuni di Pasian di Prato, Gonars, Campoformido e Grado (ne parleremo su queste pagine nei prossimi giorni) al fine di consentire ai segretari un approfondimento con i referenti locali. In realtà, oltre ai citati comuni, i negoziati sono ancora aperti a Dignano dove la Lega è divisa in due; a Manzano in cui Fratelli d’Italia non ha ancora sciolto la riserva su Piero Furlani; Rivignano: Tonizzo contro Mattiussi. A Ragogna scontro interno fra l’uscente Alma Concil e l’assessore Maestra. Osoppo l’uscente Bottoni non ha l’appoggio di Fratelli d’Italia e a Forni di Sopra (vedi leopost) la Lega è divisa in due dopo la fuoriuscita dalla giunta del vice sindaco Lorenzo Antoniutti (Lega). Nelle prossime ore gli approfondimenti.