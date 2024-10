LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Dossieraggio e poteri occulti scatenati contro Salvini. Perché spiare il suo conto? Chi sono? chi vuole sovvertire l’esito del voto? Dreosto parla al Senato dopo l’inchiesta de “Il Tempo”. La Lega è scomoda perché vuole interrompere il business dell’immigrazione.

Dopo la notizia diffusa da “Il Tempo” di Roma (sul dossieraggio contro Salvini) in Lega hanno tirato sù le antenne e il segretario regionale del Fvg Dreosto ha portato il caso ieri al Senato. «La sinistra italiana plaude a un processo politico che vede un ministro della Repubblica rischiare sei anni di carcere per aver agito nel pieno rispetto del mandato popolare. Si tratta di sovranità quella che qualcuno, con qualche dossieraggio e qualche accesso illegale (e le rivelazioni de “Il Tempo” ne sono la testimonianza), voleva sovvertire colpendo il Governo ma soprattutto la Lega, il mandato popolare perché scomoda e perché vuole mettere fine a quel grande business dell’immigrazione irregolare e clandestina. Si tratta di ingerenze, ricorda l’esponente della Lega, atte a sovvertire i processi demografici, per i quali si rende indispensabile dar seguito alla costituzione di un’apposita commissione d’inchiesta. Alcune settimane fa, Dreosto aveva lanciato l’allarme dossieraggio in cui si intravede un chiaro assalto politico, mediatico e giudiziario nei confronti della Lega. Salvini vuole conoscere i mandanti. Chi sono? Ritorna alla mente la stagione dei veleni che portò il paese al periodo più buio. Come hanno potuto Striano &Co spiare i conti e tutti i documenti riservati di Salvini? “Il finanziere ha effettuato accessi illegali alle banche dati su ben 38 esponenti della Lega senza contare quelle su Salvini. Striano – osserva Dreosto – ha cominciato a compulsare illegalmente le banche dati con i nomi dei big del Carroccio dopo l’exploit del Capitano alle politiche del 4 marzo 2018. Quando Salvini era stato incoronato il leader più amato del centrodestra”. Siamo tutti spiati.