InterSprinter Exxx…Polzive!!! I nerazzurri volano grazie a un tifoso speciale: Il presidente Fedriga. L’Inter Club di Lauzacco ha premiato la sua fede nerazzurra con una targa da scudetto. La squadra di Inzaghi travolge il Verona e va in testa alla classifica. Ed ora la Champions.

A inizio della scorsa settimana, il presidente Fedriga, notorio tifoso dell’Inter, è stato premiato con una targa molto spiritosa dai responsabili dell’Inter Club di Lauzacco (Ud). Il riconoscimento ha portato bene alla squadra di Inzaghi poiché ieri ha travolto il Verona con 5 pere che scaraventano i nerazzurri in testa al campionato. L’Inter mostra i muscoli dello sprinter e la testa del maratoneta. E si gode almeno per una notte l’aria rarefatta della cima scudetto, assieme all’Atalanta. La squadra di Inzaghi ha travolto il Verona con quattro gol in 14’ e chiuso la cinquina prima dell’intervallo, derubricando la ripresa a un allenamento, con l’unico obiettivo di non aggiungere altri guai muscolari a quello di Acerbi, fuori quasi subito per una contrattura al flessore. Sulla Champions l’allenatore Inzaghi ha detto: “Mancano almeno 7-8 punti, vogliamo proseguire così. Avevamo un calendario non semplice, adesso affrontiamo due squadre tedesche che stanno facendo grandi cose. Affronteremo il Lipsia, vogliamo fare una grande partita davanti ai nostri tifosi”.