Intercettazioni. Cosa non torna.

Mattia Feltri.

«Non torna che si ricominci con la storia del bavaglio per il divieto di pubblicare le intercettazioni sinché non le avrà valutate il gip, depennando quelle irrilevanti: questione di aspettare qualche mese, ma delle inchieste, degli addebiti e dei vari dettagli intanto si potrà scrivere comunque. Non torna, soprattutto, la nota dolente dell’Ordine dei giornalisti, allarmato dalla conseguente restrizione “del diritto dei cittadini a essere pienamente informati”. Curioso: i cittadini hanno diritto a essere informati, e il nostro dovere di informarli passa attraverso il dovere dei magistrati di elargirci il materiale a noi gradito, ma da loro raccolto, e fino all’ultima delle carte e subito? È davvero questo, di copisti, il nostro mestiere»?