InfusiDiAsugi Exxx…Polzive!!! UilFpl e Nursind fanno esplodere la “grana” dell’accordo sui fondi 2025. Non era necessario firmare: La perdita per i lavoratori dell’area isontina sarà di 800 euri sugli obiettivi sottratti alla produttività. Domani vertice in Prefettura. Si profila lo sciopero generale.

Le sigle UilFpl e Nursind in prima linea in difesa degli iscritti e dei lavoratori. In questo caso quelli del devastato comparto sanità del Fvg ed in particolare l’azienda sanitaria giuliano isontina diretta da Antonio Poggiana. Si tratta di garantire il pagamento delle maggiorazioni del personale dell’azienda cui i segretari generali della UilFpl Stefano Bressan e Luca Petruz del Nursind giudicano negativa la firma su quell’accordo (Cgil Fials e CISL). “Non era necessario firmare poiché abbiamo sempre sottoscritto – ricordano i due segretari – “accordi ponte” che garantivano le maggiorazioni, le indennità, i richiami in servizio e i cambi turno, pertanto non era necessario firmare questo accordo che unificasse anche i fondi. Le conseguenze saranno drammatiche” rilevano Bressan e Petruz: “Nell’area isontina ogni lavoratore perderà tra i 600 e gli 800 euro che gli verranno sottratti dalla produttività. Stesso discorso per l’area giuliana causa mancato riconoscimento dell’importo. Bressan e Petruz ribadiscono che UilFpl e Nursind hanno firmato l’unificazione dei fondi della dirigenza medica di Asugi solo nel momento in cui hanno avuto contezza che tutti gli importi fossero portati al valore più alto. UilFpl e Nursind – osservano i vertici – non firmeranno nessun accordo che vada a penalizzare i lavoratori di Asugi. Abbiamo chiesto risorse all’Azienda e alla regione per andare ad alzare i livelli salariali. Se mancano queste condizioni noi non firmeremo nessun accordo. Mercoledì prossimo siamo convocati dal Prefetto di Trieste a cui chiederemo l’annullamento sull’unificazione dei fondi. Se l’azienda negasse le nostre richieste, proclameremo immediatamente lo sciopero generale di tutti i lavoratori dell’Azienda Sanitaria Giuliano Isontina. Non possiamo più accettare accordi al ribasso”.