Il 18enne Lorenzo Parelli è morto per un incidente sul lavoro

Tragico incidente in un’azienda meccanica a Pavia di Udine. Uno studente diciottenne, Lorenzo Parelli, è morto al suo ultimo giorno di stage mentre stava svolgendo un tirocinio alternanza scuola/lavoro. Ancora da accertare le cause di quanto avvenuto mentre il giovane era impegnato in lavori di carpenteria metallica all’interno di una ditta che si occupa di realizzare bilance stradali nella frazione di Lauzacco.

Secondo una prima ricostruzione – riportata da alcuni giornali locali -, durante il montaggio di un macchinario un elemento sarebbe caduto, finendo addosso al ragazzo che, prima, è precipitato e, poi, è rimasto schiacciato da una putrella. Inutili l’intervento dei vigili del fuoco e i soccorsi.

Da Castions di Strada (Udine), dove risiede la famiglia, sono subito giunti i genitori. Il ragazzo, che aveva compiuto 18 anni lo scorso novembre, frequentava il 4° anno nel settore della meccanica industriale all’Istituto Salesiani Bearzi di Udine. “Aveva già svolto varie esperienze di stage in azienda – scrive Don Lorenzo Teston, direttore dell’Istituto -. Lunedì sarebbe rientrato al Centro per proseguire il percorso di formazione. Dalle visite effettuate dal tutor per lo stage aziendale Lorenzo dimostrava di apprezzare l’esperienza, tanto da sognare un futuro in quell’ambito lavorativo”.