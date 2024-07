I-VisionOlimpica Exxx…Polzive!!! L’azienda della famiglia Fulchir è già medaglia d’oro: Per Milano Finanza è uno dei migliori nomi per raccolta fondi. ll titolo esprime gran fiducia: è tra i primi 20.

In Italia (in Friuli) arriva già una medaglia d’oro. Ed è quella ottenuta dalla i-Vision del gruppo Fulchir di Buja nel mercato Egm che sarebbe quello riservato alle piccole medie imprese in cerca di capitali per finanziare la crescita. Il grafico è riportato dal quotidiano specializzato “MilanoFinanza” e si riferisce all’andamento del titolo iVision Tech. Riguardo alle performance di raccolta, ovvero fiducia degli investitori nei progetti del gruppo, Milano Finanza colloca la nuova quotata fra i primi venti. Rispetto alla raccolta di capitali, da gennaio 2024 ci sono stati 10 collocamenti. A premiare ancor di più il risultato di i-Vision, va ricordato che gli investitori, dopo il boom degli anni precedenti, cominciavano a dubitare della bontà di quelle scelte e avevano ripiegato sul Ftse Mib ed Euronext Milan. L’azienda di Buja invece ha continuato ad esprimere fiducia e, come riportato da MilanoFinanza, si colloca fra i migliori titoli dell’EGM con una raccolta di capitali che sale in percentuale di oltre il 26%. Se Egm è il principale canale di raccolta di capitale per la crescita delle piccole medie imprese, la i-Vision è una componente indiscutibile dell’offerta. Per il Team Fulchir è già medaglia d’oro. i