I-VisionBestNation Exxx…Polzive!!! Nel silenzio dei “regionali”, in Friuli è già in corso la rivoluzione tecnologica degli occhiali prodotti dall’azienda friulana della famiglia Fulchir. I media nazionali sbalorditi: Gran servizio oggi su “Studio Aperto” il Tg di Italia Uno. L’AD Stefano Fulchir: “Volevamo migliorare lo stile di vita dei non vedenti.

Delle grandi aziende friulane che si distinguono in Italia per i loro prodotti se ne occupa Mediaset attraverso la testata TgCom24 e in particolare “Studio Aperto” il Tg che va in onda su Italia Uno guidato a lungo da Emilio Fede e oggi intestato ad Andrea Pucci e Paolo Liguori. Nell’edizione delle 13 di oggi, sabato 22 febbraio, è andato in onda un lungo servizio riguardo l’azienda “I-Vision-Tech” della famiglia Fulchir di Buia. Il meritato coronamento di una lunga serie di successi cui ne abbiamo dato conto su queste pagine. Il motivo per cui un Tg nazionale dedica un ampio servizio all’azienda friulana va ricercato nella “Rivoluzione tecnologica dei nuovi occhiali in grado di semplificare la vita ai non vedenti. Questi nuovi occhiali – ricorda il conduttore del TG – sono un prodotto sviluppato e realizzato interamente in Italia, tra Udine e Treviso“. Durante il TG sono intervenuti il Project manager Federico Fulchir e l’AD di I-VisionTech Stefano Fulchir che ha affermato: “Volevamo compiere un’operazione a sfondo sociale e trovare una soluzione per i non vedenti con lo scopo di migliorare il loro stile di vita. Sono stati 3-4 anni di intenso lavoro culminati con un prodotto che sta entrando sul mercato e che è stato brevettato a livello internazionale. Vedere questi risultati è stata un’emozione davvero forte». Il servizio del TG “Studio Aperto” si completa ricordando che il rivoluzionario occhiale ISEE “Aumenta l’autonomia dei non vedenti garantendo una maggior sicurezza nei loro spostamenti. Grazie alla tecnologia I-Vision il non vedente percepisce gli ostacoli. Va detto che in Italia sono più di 100mila i non vedenti e 43 milioni nel mondo. Grazie agli occhiali “ISEE” della I-VisionTech potranno muoversi e orientarsi sia in ambienti chiusi che all’aperto. migliorando la qualità della loro vita. Eccellenze friulane cui i grandi media del settore danno ampio spazio: La rivista specializzata a diffusione internazionale “Vedere”: Class Editori, Finanza e Mercati e oggi Studio Aperto.