GrilliniBirillini exxx…Polzive!!! A Monfalcone le certezze grilline cadono come birilli. Dopo anni di battaglie contro i rigassificatori l’ex dirigente di Go Marco Piemonte è candidato con la lista “Civica e Solidale” del candidato dipendente dell’azienda che produce quel progetto energetico.

Il Movimento 5 Stelle Fvg travolto da una nuova bufera che sale da Monfalcone dove si vota per le comunali e copre tutta la regione. Se a Pordenone gli esponenti locali ignorano le “raccomandazioni” della coordinatrice regionale Elena Danielis rispetto a un impegno diretto alle amministrative (civica Salvador sindaco), nella città dei cantieri la situazione è ancora più rovente. Si tratta di quelle granitiche certezze grillesche che vengono polverizzate nello spazio di una conferenza. Il Movimento è ufficialmente schierato col candidato sindaco Diego Moretti. Lo testimonia la foto in cui si vede Marco Piemonte, ex responsabile territoriale di Gorizia che partecipa, col supporto della coordinatrice Fvg Danielis, alla presentazione della lista “Monfalcone Civica e Solidale” per Moretti sindaco. Fin qui tutto normale, solo che il candidato sindaco risulta alle dipendenze di quell’azienda locale che è molto interessata ai rigassificatori, impianti che i 5Stelle hanno sempre contestato. A quali condizioni è stato formalizzato l’accordo?