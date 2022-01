GrandiElettori Exxx…Polzive!!? Ruzzolone presidenziale del centrodestra Fvg. Secretati i nomi dei consiglieri e assessori regionali vaccinati e non vaccinati. Il Pd chiede la pubblicazione.

Dopo l’incauto razzolamento di ZaninMtf sul vaccino (aveva nascosto ai suoi colleghi il rifiuto per la fiala), i cittadini hanno perso definitivamente fiducia nelle istituzioni. Il popolo, per via dell’emergenza, é continuamente vessato da raccomandazioni, sanzioni, restrizioni e altro; i governanti invece, che dovrebbero dare il buon esempio, fanno ciò che vogliono. Come si dice in gergo: parlano bene e razzolano male. Per questo motivo, sempre dopo l’assurdo teatrino di ZaninMtf, il gruppo consiliare del Pd del Friuli Venezia Giulia ha inviato una lettera di cortese invito ai due presidenti, ai due rispettivi segretari generali e al direttore centrale della regione, in cui si chiedono i nomi dei vaccinati e non. La richiesta è di una settimana fa e a tutt’oggi non c’è stata nessuna risposta. Il testo della missiva è il seguente:

“Il Pd, vista la normativa in vigore in tema di procedure Anti Covid, e al fine di assicurare la doverosa trasparenza nei confronti della comunità del Friuli Venezia Giulia in riferimento all’attività svolta dai rappresentanti del consiglio regionale e dai membri della giunta, chiede di conoscere i nominativi dei consiglieri regionali, e dei componenti della giunta attualmente in possesso del Green pass rafforzato ottenuto a seguito di avvenuta vaccinazione, nonché di coloro che invece non si sono ancora sottoposti a vaccinazione ma che continuano ad accedere ai locali del consiglio regionale”.