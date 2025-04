GradoEldorado Exxx…Polzive!!! Forza Italia fa roteare gli ombrelloni della Git e spegne le ambizioni di Fratelli d’Italia: Marin alla presidenza non si tocca. Riflessi su Lignano.

Il coordinatore di Forza Italia sull’isola e consigliere comunale Renato Bonaldo prende posizione rispetto a uno dei temi più dibattuti del periodo: il rinnovo del Cda della Git e, senza tanti giri di parole, sostiene, al prossimo rinnovo del consiglio, la rielezione dell’uscente Roberto Marin. ” La Git non è una società da far gestire alla qualunque – queste le sue parole – ma è il traino dell’economia dell’isola e della regione”. Infine la stoccata a Fratelli d’Italia: “Se oggi il comune di Grado è in mano a “questa” sinistra è proprio per colpa di quei personalismi e per le mire ambiziose di qualcuno. Evitiamo che la storia di ripeta”, conclude velenoso il forzista.