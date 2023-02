GoPolimeniGo Exxx…Polzive!!! I BenitoRemix sconquassano la sanità regionale. Il direttore dell’ARCS dopo essere stato salvato da Riccardi, tenta la fuga nelle Marche dall’amico Acquaroli.

Jo Polimeni, il direttore generale dell’Azienda regionale di coordinamento della sanità del Friuli Venezia Giulia, è pronto a tagliare la corda dal Friuli e in corsa per assumere la guida dell’azienda sanitaria territoriale delle Marche (Pesaro). Polimeni era stato nominato direttore generale dell’Azienda Sanitaria del Friuli Occidentale di Pordenone. Non riuscì a portare a termine il mandato poiché entrò in rotta di collisione con sindacati, vertici dell’azienda, personale e perfino il sindaco di Pordenone Ciriani, s’impegnò a farlo dimettere dall’incarico. Lo salvò l’assessore Riccardi che lo trasferì a Udine come direttore generale dell’azienda regionale di coordinamento sanitario di tutto il Friuli. Prese il posto di Tonutti. Ora spunta la fuga. Ne dà conto il “Resto del Carlino” del 7 febbraio.

“A meno di due settimane dal termine per la presentazione delle candidature al concorso per direttore generale dell’Ast 1 (azienda sanitaria territoriale) si fa largo il nome di Joseph Polimeni, manager sanitario con doppia cittadinanza italiana-americana, che ha già ricoperto numerosi incarichi in tutta Italia. Ad accreditare la figura di Polimeni sarebbero ambienti politici vicini al presidente della Regione Francesco Acquaroli.

Lo spiraglio per Polimeni si aprirebbe a causa delle note frizioni che sulle nomine agitano le diverse anime della giunta regionale delle Marche: da un lato la Lega, orientata sull’attuale commissario straordinario dell’Ast 1 Gilberto Gentili, e dall’altro l’asse Fratelli d’Italia-Forza Italia, che poneva sul tavolo il nome di Romeo Magnoni, attuale direttore del Distretto di Urbino ed ex direttore dell’Are Vasta 1. Ora, però, voci insistenti danno in rialzo le quotazioni di Jospeh Polimeni, manager di comprovata esperienza, che può giocarsela alla pari con Gentili. Jo Polimeni, attuale direttore generale dell’Azienda regionale di coordinamento per la salute del Friuli Venezia Giulia, ha avuto in passato incarichi di primo piano nella Usl di Matera e in varie realtà in Toscana. E’ stato anche commissario governativo ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Campania, e in passato anche ufficiale medico dell’esercito italiano per il Ministero della Difesa”.