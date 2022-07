Ieri, domenica 17 luglio, un uomo di mezza età è stato trovato morto all’interno di un garage in via dei Faiti a Gorizia. Da una prima ricostruzione degli inquirenti, la vittima sarebbe stata colpita con pugni e calci e con un martello. Quando è stato trovato l’uomo era ancora in vita. Nessuna traccia dell’aggressore.