FriuliTossico Exxx…Polzive!!! Il sindaco di San Vito replica al consigliere Maurmair sulle centraline in zona Ponte Rosso: “E’ una vergogna. Ci attacca anziché occuparsi della tutela dei cittadini. Come la chiusura del punto nascita”.

Alta tensione a San Vito al Tagliamento dopo che il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Markus Maurmair ha replicato al sindaco Bernava rispetto all’inquinamento della zona industriale e all’installazione di una centralina. “Credo che sia più che legittimo che un sindaco si preoccupi dello stato della qualità dell’aria nel suo comune proprio a tutela dei cittadini. E’ la prima volta – osserva Bernava – che che vedo un consigliere regionale che attacca un comune della sua zona elettorale. Anzichè cercare di aiutare. Credo sia una vergogna”. Sul punto intervengono gli esponenti della lista “Cittadini per San Vito” che replicano al consigliere: “ Markus Maurmair ha letto questa iniziativa – condivisa con Zipr e rafforzata dall’impegno diretto dell’amministrazione comunale – come un atto di “allarmismo”. Una visione curiosa, soprattutto da parte di chi dovrebbe rappresentare il territorio in Regione e tutelarne gli interessi. Ma evidentemente, tra il dovere verso i cittadini e il desiderio di compiacere la giunta regionale, la scelta è stata fatta.