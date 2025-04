FriuliTossico Exxx…Polzive!!! A San Vito arriva finalmente una nuova centralina di rilevamento sulla qualità dell’aria. Il consigliere di Fratelli d’Italia Maurmair si oppone: Anteporre gli interessi del tessuto produttivo locale alla salute dei cittadini.

Dopo anni e anni di attesa, arriva finalmente a San Vito al Tagliamento la centralina di monitoraggio (ARPA) dell’aria del comune della zona industriale Ponte Rosso e dell’ampliamento Kronospan. Ma di fronte a un’amministrazione che si rivela in linea con la tutela della salute dei residenti, si oppone clamorosamente il consigliere regionale di Fratelli d’Italia (dello stesso partito dell’assessore all’ambiente Scoccimarro), Markus Maurmair. Che, alla proposta, replica: L’amministrazione Bernava con questa iniziativa vuole alimentare un clima allarmistico e poco rispettoso nei confronti del tessuto produttivo locale”. Posizioni incomprensibili, cui i cittadini osservano: Ma come si può essere contrari a ulteriori monitoraggi? va detto che la qualità dell’aria dipende da dove e cosa viene misurato. Da anni l’Oms indica proprio nella qualità dell’aria una delle cause di morte da monitorare ovunque nel mondo.