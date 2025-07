FriuliMadeInJapan Exxx…Polzive!!! Come spende i soldi dei contribuenti la regione? Quanto è costata la trasferta organizzata dall’assessore Bin per farlo conoscere nel Sol Levante? Morettuzzo fulmineo: 1 milione 400mila euri compresa una corriera di 17 “amici” al seguito.

Dai banchi della maggioranza, durante la discussione di oggi sul documento di “aggiornamento del programma di Fedriga” qualcuno ha osservato: “Fino a 7 anni fa nessuno sapeva dov’era il Friuli, oggi con Fedriga al governo sì”. Morettuzzo coglie l’assist inatteso per elencare le spese folli dell’assessore senza deleghe Bin in Japan. Compresa la corriera di amici-accompagnatori. «L’amministrazione Fedriga – interviene Moretuzzo in aula – sta scivolando verso una gestione ‘da basso impero’. Prova ne è, come è stato evidenziato dalla nostra richiesta di accesso agli atti depositata nel maggio scorso, che la Regione Friuli Venezia Giulia ha speso quasi un milione e quattrocentomila euro, per la precisione 1.387.536,13, per la partecipazione alla “Settimana della Regione FVG ad Expo Osaka’ dal 27 aprile al 3 maggio 2025”. È questo il modo in cui l’amministrazione Fedriga pensa sia lecito spendere le risorse pubbliche che ha a disposizione? È per questo tipo di azioni che il presidente ha chiesto la fiducia e ritiene necessario il terzo mandato? Risulta che per la partecipazione all’Expo di Osaka – prosegue il capogruppo de “Il Patto per l’autonomia” – siano stati coperti i costi di una delegazione regionale composta da ben 17 persone, fra dipendenti regionali, PromoTurismoFvg, Agenzia Sviluppo&Impresa, Erpac, oltre al presidente e all’assessore, per un costo di 103mila euro. Chiederemo il dettaglio delle spese sostenute – fa sapere il consigliere -, sia per la corposa delegazione che ha partecipato all’Expo, sia per altre voci che sembrano davvero esagerate per una sola settimana: oltre 240.000 euro per allestimenti, arredi e percorsi espositivi; 200.000 per assicurazione e movimentazione di tre reperti archeologici; oltre 50.000 euro per servizi di interpretariato; quasi 150.000 euro per delle nicchie espositive nel padiglione Italia. Ritengo che questo modo di amministrare sia molto distante da una politica seria e lungimirante, rispettosa del proprio ruolo e della responsabilità affidatale. La disponibilità di risorse che caratterizza questa fase del bilancio regionale non può in nessun caso legittimare un utilizzo poco oculato del denaro pubblico, frutto delle tasse pagate dalle persone e dalle imprese del Friuli Venezia Giulia. È bene che il presidente Fedriga spieghi quale era la necessità di portare in Giappone una delegazione composta da ben 17 persone, oltre a sé stesso e l’assessore Bini, e se ritiene davvero che una spesa di quasi 1.400.000 euro sia giustificata per la partecipazione a un singolo evento, per quanto importante”, conclude Moretuzzo. E’ iniziata la campagna elettorale e la delegazione di ben 17 “amici” al seguito fa capire che la Lista del Presidente e l’assessore senza deleghe saranno fra gli aspiranti candidati.