FriuliDoc Exxx…Polzive!!! Fedriga e Bini annunciano urbi et orbi l’appuntamento modaiolo più glamour dell’anno.

L’assessore Sergio Bini lo ha fatto intendere dal palco durante l’intervento inaugurale: Friuli Doc è come il Festival di San Remo. Criticato, esaltato, sfiduciato, sputtanato, abbracciato…, ma lui resta. Di due cose sono certi gli italiani e i friulani: Festival di San Remo e Friuli Doc. E ieri sera la circostanza è stata confermata dai nomi che hanno fatto da corollario alla cerimonia di inaugurazione. L’assessore alle Attività produttive ha evidenziato come al taglio del nastro fosse presente un intero sistema che ha lavorato in sinergia per promuovere l’enogastronomia, le bellezze della città e l’intera regione. Prima dell’assessore ha preso la parola il presidente Fedriga che ha ricordato il significato di questa edizione, la prima dopo il Covid. Fedriga ha ringraziato gli operatori sanitari che sono stati in prima linea nel corso dell’emergenza Covid. La manifestazione, ha aggiunto il governatore, rappresenta non solo l’enogastronomia e la cultura, ma anche i valori fondamentali da cui il Friuli Venezia Giulia può attingere per costruire moltissimo in fatto di innovazione. La regione sta infatti attraendo numerosi investimenti internazionali grazie alle professionalità qualificate che vi operano. Per capire il livello fascinoso di Friuli Doc, basta scorrere l’elenco dei nomi che hanno ammirato palazzo Morpurgo dopo l’inaugurazione: Gianpietro Benedetti, Massimo Paniccia, Claudio Gottardo, Mauro Ferrari, Stefano Mazzolini, Walter Rizzetto, Maurizio Franz, Barbara Zilli, Graziano Pizzimenti, Pietro Mauro Zanin, Aurelia Bubisutti, Roberto Snaidero, Daniele Damele, Maddalena Spagnolo, Franco Mattiussi, Renzo Tondo, Giovanni Nistri, Rodolfo Ziberna, Franco Iacop, Furio Honsell, Loris Michelini, Enrico Berti, Roberto Novelli, Bepi Sibau, Mauro Di Bert, Mauro Bordin, Graziano Tilatti, Francesca Finco, l’allenatore dell’Udinese Calcio Andrea Sottil, l’attaccante Gerard Deulofeu e molti altri. Questo è Friuli Doc, una vetrina non solo per i gastronomici, ma anche per i volti noti del Friuli, per i quali partecipare alla manifestazione rappresenta spesso il coronamento di una carriera; Friuli Doc compie quasi 30 anni ma è sempre lì ad accogliere gli ospiti e quest’anno sarà l’edizione del successo perchè si è trasformato in un evento mediatico di grande portata nonostante il caro bollette, le elezioni e la crisi energetica. Stasera è attesa Giorgia Meloni.