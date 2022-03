FriulanoBaccano Exxx…Polzive!!! Saro in manovra sulla dorsale Pagnacco-Codroipo: Asse Zampa-Cospalat e Targato-Copagri. Nei meloniani Marzio Giau deciderà i nomi in lista.

A come agricoltura; C come comunali; S come Saro. Il triangolo è clamoroso e intreccia le elezioni di Pagnacco con quelle di Codroipo. A Pagnacco, Laura Sandruvi sindaca ff e addetta di Segreteria dell’assessora regionale Barbara Zilli aspira, dopo anni di esperienza, a candidarsi a primo cittadino. Ma dovrà vedersela con Ferruccio Saro e Renato Zampa dove i due hanno aperto da poco un cantiere prelettorale per partecipare alle comunali con un candidato erede della grande tradizione socialista.

Ancora nebulosa la situazione a Codroipo dove irrompe sul circo elettorale una parte del mondo agricolo identificabile nella Copagri, che è rappresentata dal presidente regionale Valentino Targato. Ultimamente il nome dell’esercente è molto quotato e, guarda caso, incrocia (ma il diretto interessato smentisce ogni tipo di rapporto) quello di Ferruccio Saro per via del legame tra l’ex Senatore e il vice presidente di Copagri Ennio Benedetti.

Nel perfido linguaggio politico, la discesa in campo di Targato come candidato sindaco di Codroipo viene ormai colorata col timbro dell’ex Senatore di Martignacco. L’operazione avrebbe un suo avallo in funzione intercambiabile anche da quella parte di Forza Italia di Codroipo che rifiuta il dialogo avanguardista del modello che Berlusconi ha proposto a Salvini in occasione del finto matrimonio a villa Gernetto: gli autonomisti insieme con i centristi. Il riferimento all’assessore Cividini è evidente visto che non vorrebbe intralci sul suo cammino verso la candidatura a sindaco. Anche nel caso dell’assessora intercambiabile spunta l’ombra di Saro. Uno dei suoi maìtre a penser preferiti è quell’Angelo Castellani esperto di finanza globale che ha sempre intrattenuto un dialogo aperto col Senatore. Tirando le somme, a pochi mesi dalle elezioni, il quadro diventa sempre più complicato, ma con un elemento di curiosità in più. Oltre alla manovratura di Saro dietro Targato, viene registrato il ritorno del Patriota Marzio Giau nel Codroipese. Il consigliere comunale di Pasian di Prato vuole assumersi l’incarico di predisporre l’elenco dei nomi da inserire nella lista di Fratelli d’Italia. Toccherà a lui scegliere i candidati consiglieri giacché, ha fatto notare a Leopost, se c’è il nome di Fabio Marchetti in lista, molti rinunceranno a candidarsi. A lui spetterà decidere. L’altra novità è rappresentata dal nuovo incarico che i vertici dei nipotini del Codardo hanno affidato a uno dei fondatori di Fratelli d’Italia in Friuli: Simone Mauro. Sarà lui il responsabile della comunicazione e della pagina facebook del gruppo Fratelli d’Italia Codroipo.