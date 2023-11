FratelliSfracelli Exxx…Polzive!!! I BenitoRemix in cortocircuito nel Medio Friuli. Cosma fugge dalle tenebre di Villa Manin. La consigliera comunale Aisha Clark pronta a passare col nuovo gruppo di Vidoni, stampella di Nardini.

In foto si vede Ascanio Cosma (al centro) brindare all’addio della gestione del “Bistrò al Doge” di Villa Manin di Passariano, in comune di Codroipo. L’esercente è un simpatizzante dei Benito Remix essendo stato candidato nelle liste della fiamma tricolore alle regionali del 2018, collegio di Gorizia. La regione non trovava un gestore che mandasse avanti il ristorante dopo che Tonizzo aveva chiuso i battenti alla fine del 2022, pertanto è stato chiesto a Cosma di tenere aperto l’esercizio. Solo che Villa Manin è ridotta a una succursale dell’Asp Moro più che un’attrazione culturale e quindi, il meloniano Ascanio Cosma, capita l’antifona, se ne è andato. Con brindisi. Intanto il vicepresidente della regione e assessore alla cultura Mario Anzil (Fratelli d’Italia), ha promesso che troverà un nuovo esercente, un nuovo allocco che tenga aperto il Bistrot per fare 3 caffé al giorno. Ma l’ex sindaco di RivignanoTeor, oltre a trovare il nuovo oste dovrà stare in campana rispetto al consiglio comunale di Codroipo visto che sono registrati interessanti stravolgimenti nei gruppi consiliari. La germogliatura delle vicende è intestata ai simpatizzanti di Forza Italia, poi si finisce a Fratelli d’Italia. Circa un mese fa il consigliere Bianchini aveva ammesso di volersi dimettere dal consiglio comunale lasciando il posto a Thierry Snaidero. Stranamente però, sul nome dell’ex presidente dell’Asp Moro si è sollevata una bufera atomica. Pressioni dall’alto hanno convinto Bianchini a restare in consiglio per impedire a Snaidero di fare il suo ingresso. Tuttavia questa operazione non è fine a se stessa e contiene un gravido elemento destabilizzante per l’opposizione: si tratta della Lista “Codroipo al Centro” formata dai consiglieri Vidoni, Cividini e Bianchini che i felini locali hanno deciso di balcanizzare per ottenere un triplo risultato: fulminare l’eretica Cividini, bruciare le ambizioni di Snaidero e formare un nuovo gruppo, denominato “Forza Codroipo”, allargato a Fratelli d’Italia. A tal proposito i promotori Bianchini e Vidoni avevano avvicinato e chiesto ad Aisha Clark, consigliera comunale di Fratelli d’Italia, di entrare a far parte di “Forza Codroipo”. Tentativo fallito. Ma restano alte le ambizioni di Bianchini-Vidoni di raggiungere un obiettivo spregiudicato: fare da stampella soccorritrice alla maggioranza in caso di tempesta col PD. Quadruvium Ricambi.