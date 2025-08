FratelliDucerelli Exxx…Polzive!!! 1a edizione di Friuli Doc Run. Quali sono i valori dello sport diffusi dai BenitoRemix a Udine? Facciamo come vogliamo! Il sindaco De Toni perdona ai meloniani l’utilizzo del marchio “Friuli Doc” usato senza autorizzazione per la gara podistica.

Alla presentazione ufficiale della gara podistica del 30 agosto, il vice presidente Mario Anzil ricordò: “La prima Friuli Doc Run è un’iniziativa che sa coniugare i valori dello sport con quelli della salute. Lo sport – ha aggiunto Anzil – è uno strumento educativo e sociale fondamentale. Per questo la nostra è la Regione che investe di più nel settore: crediamo nello sport non solo come veicolo di benessere e prevenzione, ma anche come motore di comunità e coesione sociale. Iniziative come la Friuli Doc Run promuovono stili di vita sani, valorizzano l’inclusione delle persone con disabilità e contribuiscono a raccontare l’identità autentica del nostro territorio”. Solo che il marchio “Friuli Doc” è stato, da parte degli organizzatori (“Lo sport strumento educativo…”), usato abusivamente e il sindaco di Udine lo aveva fatto presente ai meloniani e solo oggi (martedì) è stato raggiunto un accordo. La manifestazione, presentata nei giorni scorsi nella sede della regione a Udine alla presenza, tra gli altri, del vice governatore Mario Anzil dell’onorevole Walter Rizzetto e gli organizzatori, aveva suscitato alcune perplessità per la vicinanza temporale con altri eventi cittadini e la mancata autorizzazione all’uso del nome “Friuli Doc”. Durante l’incontro di oggi tra gli organizzatori, il sindaco De Toni, il vicesindaco Venanzi e l’assessore allo sport Dazzan, è stata confermata la realizzazione dell’evento, con l’impegno a ricalendarizzare le future edizioni per evitare sovrapposizioni e sovraccarichi organizzativi. Il Comune ha inoltre proposto una revisione del nome della corsa, da scollegare in futuro dal marchio “Friuli Doc”, tradizionalmente legato a settembre. Durante la presentazione è stato ricordato anche il giovane Lorenzo Parelli, a cui è stato intitolato uno speciale memorial in seno alla manifestazione. La Carta di Lorenzo, che porta il suo nome, ha ispirato valori profondi di sicurezza, educazione e responsabilità per le nuove generazioni. Ma c’è un retroscena politico dietro la manifestazione sportiva. E’ notata una singolare vivacità amministrativa di Fratelli d’Italia su Udine. Rimbalzi dall’Alleanza restituiscono ipotesi clamorose sul futuro del centrodestra e come riprendersi la guida del capoluogo. A partire dalle ambizioni dell’onorevole Rizzetto di volersi candidare a sindaco per il dopo De Toni. Prima però bisognerebbe scendere a patti con lo sport come “strumento educativo”.