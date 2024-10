FrancescoRusso Exxx…Polzive!!! Il vice presidente del consiglio regionale FVG: “Il mio non è un bluff, ho la tessera dell’Ordine. La sospensione è attivata perché non esercito essendo consigliere regionale”.

E’ un ginepraio di interpretazioni la vicenda del consigliere regionale Francesco Russo “sospeso” dall’Ordine dei giornalisti e richiamata ieri su queste pagine riguardo al caso dell’ovovia di Trieste. L’esponente Dem tuonava contro il sindaco Dipiazza: «Tornato da Roma il sindaco impacchetta l’ennesimo bluff sull’ovovia: non c’è alcun documento formale ma solo il tentativo di prendere tempo per non ammettere che l’opera non si farà e quindi scaricare sulla prossima amministrazione la patata bollente». Qui siamo al presunto bluff, aggiunto al fatto che Francesco Russo, nel suo CV depositato negli uffici del Consiglio, esibisce il ruolo di giornalista pubblicista. Ma il suo nome non compare nell’elenco dell’Ordine. Perché? Lo spiega lui stesso: «La sospensione c’è perché per rimanere attivo il giornalista deve pubblicare e io faccio un altro mestiere». Infatti il vice presidente ci ha inviato la tessera dell’iscrizione all’Ordine che risale al 1993. Ed è regolarmente corredata dai “bollini” annuali. Quindi Russo è iscritto all’Ordine, regolarmente. Risolto il primo bluff, ora resta l’ovovia.