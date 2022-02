EutanasiaPopolareExxx…Polzive!!! L’avvocato udinese Tullio Padovani accusa la Consulta: “Ha emesso una sentenza politica. In Italia abbiamo ancora l’ipoteca del Vaticano”.

Il professore e avvocato di origini udinesi, Tullio Padovani interviene sul caso dei referendum giudicati inammissibili dalla Corte. In particolare su quello dell’eutanasia. Una lunga intervista è pubblicata oggi su “Il Dubbio”. Il professore non ha dubbi: «Bocciando l’eutanasia la Consulta ha emesso una sentenza politica”.

Come giudica la decisione della Consulta?

Profondamente sbagliata (…). Il primo errore consiste nel fatto di invocare una circostanza che non risponde alla realtà normativa. La tutela delle persone più deboli e più fragili è amplissimamente rassicurata dalla piena e integrale sopravvivenza della disposizione del terzo comma dell’articolo 579 c.p. che garantisce i requisiti di validità del consenso (…). Quindi le persone fragili sarebbero state tutelate esattamente come lo sono ora.

Il leader dell’Associazione Luca Coscioni, Marco Cappato, ha parlato di ‘ sentenza politica’. Lei è d’accordo?

Sono d’accordo perché non vedendo ragioni giuridiche alla base della decisione della Consulta non posso che vedere ragioni politiche.

Dettate da cosa?

Questa materia non è semplicemente divisiva perché – lo sappiamo tutti – la maggioranza degli italiani sarebbe stata favorevolissima alla soluzione prospettata dal referendum. Ma noi in Italia abbiamo l’ipoteca dello SCV.

Cioè?

Stato della Città del Vaticano che su certe materie è ente sovrano. Perdere il dominio in queste materie significa perdere il potere sui corpi, che è il potere fondamentale come insegnava

Marco Pannella. E la Chiesa non vuole assolutamente perdere questo controllo.

La vita è un dono le verrà risposto oltre Tevere.

Sono anche d’accordo ma se ricevo una cosa in dono ne faccio quello che voglio. E poi ne renderò conto a chi me l’ha donata. Se esiste, quel qualcuno mi giudicherà. Non capisco come non ci si renda conto di una verità così elementare”.