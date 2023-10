EditoriaInFrenesia Exxx…Polzive!!! In TuorloMedia di Mirco Mastrorosa entrano nuovi soci: D’Amico e Gaudesi. Si punta a raggiungere 6 milioni di ricavi. Confindustria Udine investe 2,5 milioni e mezzo di euri nella cordata di Marchi per i quotidiani Gedi, l’Ance 500mila.

Come anticipato su queste pagine, Confindustria Udine, del presidente Benedetti, entra nel capitale della Nord Est Multimedia (Nem) di Enrico Marchi con un investimento pari a 2 milioni e mezzo di euri. Nell’operazione è stata coinvolta anche l’Ance (associazione nazionale costruttori edili) che verserà nelle casse della nuova società 500mila euri. L’investimento corrisponde a una quota societaria pari al 6,75% che permetterà al gruppo di esprimere un consigliere nel cda di Nem individuato in Matteo Tonon già presidente di Confindustria friulana. Fra gli investitori regionali va annoverato anche Massino Paniccia con la CrTrieste. La presenza dei locali nella cordata di Marchi fa pensare che Paniccia e Benedetti vogliano tenere il punto sulla linea editoriale dei due quotidiani, Piccolo e Messaggero Veneto e decidere il nome dei rispettivi direttori. Entro la fine del mese di Novembre il negoziato dovrebbe concludersi. Nel frattempo un segmento editoriale che sta conoscendo un’interessante vivacità nel mercato è quello delle riviste specializzate in cibo, bevande, sostenibilità e territori. Si tratta del gruppo “Tuorlo Media”, la società editoriale fondata da Luca Genova e Mirco Mastrorosa. La compagine più amata dagli chef ha lanciato un aumento di capitale da 1,1 milione di euri che verrà perfezionato all’inizio del prossimo anno. L’aumento consentirà l’ingresso di nuovi soci tra cui Dargen D’Amico (rapper e produttore discografico) e Francesco Gaudesi (produttore di eventi creativi, analista). “Tuorlo Media” ha già coinvolto nel nuovo nuovo modo di raccontare il cibo, protagonisti del mondo dello spettacolo come Fedez, Diodato, Rosa Chemical, Ambra Angiolini, Francesca Michelini, Chadia Rodriguez, Myss Keta, Luca Ravenna. L’innesto di nuove risorse servirà a rafforzare la presenza del gruppo nel settore del cibo e bevande e puntare a raggiungere 6 milioni di ricavi entro il 2026. La società benefit “TuorloMedia” offre un palinsesto che mette in dialogo imprenditori, giornalisti, studiosi, artisti e musicisti. Formula azzeccata che ha stregato Riccardo Camanini, Josko Gravner, Ferran Adrià; oltre a relazioni con Lavazza, Moet&Chandon, Barilla, Pernod-Ricard e il Consorzio del Prosecco Doc.