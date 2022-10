DeToniVibrazioni Exxx…Polzive!!! Venanzi e Bertossi asfaltano il padovano. Rimbalzi romani domandano: Pensare a Venanzi o De Toni, oppure a vincere? Renzi ha già rottamato Calenda.

Per stessa ammissione di Rosato, la bufera che si è alzata in questi giorni su De Toni candidato sindaco di Udine è stata provocata dai (alcuni) giornalisti che hanno pronunciato il nome dell’ex rettore durante la conferenza stampa di sabato scorso a Udine. Un minuto dopo è successo il finimondo e, da sabato ad oggi, la temperatura è abbondantemente al di sopra della linea rossa. Soprattutto in area PD giacchè l’ex Rettore si è dichiarato (Messaggero Veneto) «un civico che guarda a sinistra». Enrico Bertossi, uno dei sostenitori della candidatura di Venanzi il prossimo anno, afferma: «Nessun problema se De Toni vuole candidarsi, faremo le primarie cittadine e vinca chi prende più voti (a Monfalcone il PD scelse questa strada). Di sicuro – ricorda il capogruppo in consiglio comunale di Prima Udine – non accettiamo imposizioni dagli “illuminati” che non c’entrano nulla con Udine». Bertossi ritiene che il tempo dei visitors sia ormai terminato, un capitolo tristemente chiuso e per questo motivo la candidatura di un padovano che non ha rapporti con le viscere del capoluogo friulano è inopportuna. Dal canto suo, il candidato in pectore del PD, Alessandro Venanzi, liquida l’uomo di Saro-Colautti con una semplice battuta: “Si esprime come l’attuale sindaco Fontanini è fermo al ruolo di Udine e del Friuli”. Di altro tenore i rimbalzi sul tema che si avvertono nei quartieri alti del PD: “Bisogna puntare a vincere a Udine, non alle liti fra aspiranti sindaco, fra Venanzi o De Toni”. Ma c’è un ulteriore elemento che mette in agitazione il quadro politico friulano, il terzo polo, per stessa ammissione di Renzi, è già evaporato. Il leader di Italia Viva afferma: “Superata la fase elettorale ora bisogna lasciare spazio a Renew Europe e rottamare simboli e loghi utilizzati fino al voto del 25 settembre”. In demolizione anche Calenda.