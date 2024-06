DeToniSuiCarboniExxx…Polzive!!! Tominaga è morto. A cosa serve l’ordinanza del sindaco contro le bevande? Due ore dopo la sua pubblicazione scoppia una rissa atomica in via Dante. Pestaggi, pugni, aggressioni e urla in strada. La gente impaurita. Città sconvolta. The end.

La spirale di violenza a Udine non si ferma più. Ancora una rissa si è verificata stasera in via Dante. Pugni, calci, aggressioni, urla e cinghiate. La gente ha paura. I fatti accaduti proprio un paio d’ore dopo la pubblicazione dell’ordinanza anti violenza del sindaco. Che dispone: dopo aver sentito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi in data del 24 giugno 2024. I punti:

“Divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche da parte degli esercizi pubblici, commerciali e artigianali dalle ore 2I.00 alle ore 8.00 del giorno seguente su tutto il territorio comunale. Divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche da parte degli esercizi pubblici, commerciali e artigianali dalle ore 18.00 alle ore 8.00 del giorno seguente nelle vie e piazze così delimitate: via G. Tullio, Ple Unità d’ltalia, Pzza della Repubblica, vle G. Leopardi, via B. Croce, via della Rosta, vle Europa (Jnita, vle delle Ferriere, via B. de Rubeis, via I. Nievo, via C. Percoto, via R. Battistig e via Roma ad eccezione dei locali qualificati come “locali storici e attività storiche del Friuli Venezia Giulia”. Divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche da parte dei pp.ee. dalle ore 00.1 alle ore 8.00 del giorno seguente su tutto il territorio comunale. Divieto di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, esclusi gli spazi dati in concessione. Divieto anche per i distributori automatici di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche”. Questo il documento. I fatti rilevano che stasera, a poche ore dalla morte di Tominaga, è scoppiato il finimondo. La gente ha paura. Una città ridotta in queste condizioni non si era mai vista. Ora serve il pugno di ferro. Non è possibile che 4 scalmanati sequestrino il diritto alla libertà dei cittadini.