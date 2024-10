DeToniSuiCarboni Exxx…Polzive!!! Il sindaco sfiducia il suo assessore sul pasticcio di piazza Garibaldi. Storico risultato dei commercianti: accolte le loro richieste.

La costanza, il dialogo e la volontà di uscire da uno dei pasticci più clamorosi della storia di Udine ha portato amministratori e imprese a trovare un punto di convergenza fra le parti. Oggi è stato il gran giorno. Accolte le richieste di coloro che erano scesi in piazza contro le soluzioni di piazza Garibaldi e Ztl estesa. Primo punto: il mercato a Udine torna in Piazza XX Settembre integrato dall’allargamento della ZTL e della pedonalizzazione dell’area che comprende anche piazza Garibaldi e via Poscolle. É prevista l’apertura di via Battisti e via Canciani. In totale si presume che saranno recuperati circa 45 posti auto nella zona. Bledar Zhutay, referente del Comitato XX Settembre Udine é soddisfatto: “Siamo convinti di poter sviluppare un lavoro molto importante insieme all’amministrazione comunale che oggi ha dato un segno forte ed importante della vicinanza ai commercianti”. É già un caso politico, indubbiamente. Sfiduciato l’assessore Marchiol.