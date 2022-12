DeToniRibaltoni Exxx..Polzive!!! L’ex Rettore perde già pezzi. Movimento 5 Stelle di Udine e segmenti di Verdi e Sinistra tuonano: “Mai col Terzo Polo”.

Il consigliere comunale dei 5 Stelle di Udine, Domenico Liano, è rutilante e categorico come i suoi idoli: Bruce Springsteen e Frank Zappa: «Mai con il Terzo Polo». Ciò significa che le rassicurazioni che, da ieri, l’ex rettore tenta di infondere alla coalizione (Pd, Sinistra Unita, PSI e Civiche) sono molto traballanti. Venanzi ha tolto le castagne dal fuoco e si è sacrificato per evitare lacerazioni dolorose a ridosso di una campagna elettorale molto complicata, ma la maturazione del suo passo indietro provoca un cortocircuito politico ad alta tensione: No alle primarie e fallito il campo largo che Enrico Bertossi ha già definito “Campo Santo”. Non ci sono margini. Il timbro del TerzoPolo arricchito dall’intesa Saro-Rosato sul candidato De Toni crea pregiudiziali che potrebbero avere conseguenze fatali alle prossime elezioni in città, senza escludere quelle regionali. Lo si capisce dal dispaccio che il consigliere comunale Domenica Liano dei 5 Stelle (7,5% alle ultime politiche in città) ha consegnato alla rete:

«Sono cinque anni che il centro sinistra udinese dice che il sindaco Fontanini è di Campoformido e che Udine deve avere un sindaco Udinese e il PD che fa? Candida un Padovano. D’altronde il PD lo conosciamo dice una cosa e ne fa un’altra,spesso sbagliando ai danni dei cittadini. Un po’ come Cimabue che fa una cosa e ne sbaglia due. Sarà interessante sentire i commenti del Cdx a riguardo. Intanto si parte per la campagna elettorale e ne vedremo delle belle. Il M5S sta lavorando per proporre soluzioni ai problemi della città, saremo presenti e agguerriti come non mai. Siamo pronti a fare la nostra parte per il bene di Udine pensando principalmente ed esclusivamente all’interesse dei cittadini, è questa la nostra missione. Aperti al dialogo con chi ha a cuore l’interesse di Udine e degli Udinesi. Siamo al lavoro per Udine assieme a molti cittadini che ci stanno facendo capire di essere dalla parte giusta».