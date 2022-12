DeToniRibaltoni Exxx….Polzive!!! Le mani del dinosauro sulla città: L’ex rettore candidato sindaco; Venanzi fa un passo indietro. Le sorti del centrosinistra udinese decise alle “Tre Sorelle”.

Enrico Bertossi è tranchant: «Dal campo largo al camposanto è un attimo». Poi aggiunge: «Un ex rettore che abita a Tricesimo? era meglio Honsell. Lasciamo passare le vacanze poi riunirò i miei (Prima Udine ndr)». La notizia ha il carattere dell’ufficialità: De Toni sarà il candidato sindaco del centrosinistra alle comunali di Udine. Senza le primarie, ma suggerito dalla coppia Saro-Colautti.

Dopo che il 25 novembre c’è stato il segretissimo vertice alle “Tre Sorelle” di Tavagnacco, il centro sinistra ha deciso che il candidato sindaco di Udine contro Fontanini sarà l’ex rettore De Toni. Su queste pagine la cronaca di quell’incontro: “Riparati nella saletta da pranzo erano presenti, Saro, Colautti, De Toni e Castenetto. Un pò di Regione Futura, una sfumatura di ex socialisti e l’ideatore di Conoscenza in Festa. Rimbalzi dalla trattoria davano come già accolta dal PD la linea dei 4 delle Tre Sorelle; superate anche le ultime resistenze di coloro che ancora sostengono Venanzi”. E infatti bastava attendere un paio di settimane e…olplà. De Toni contro Fontanini. Questo il comunicato:

L’ex rettore Alberto Felice De Toni e l’esponente del Pd Alessandro Venanzi hanno trovato una mediazione e annunciano che sarà De Toni a guidare la coalizione.

“Faccio un passo in avanti per il bene della città. La responsabilità che mi hanno assegnato in tante e tanti anche in questo ultimo periodo, compreso ovviamente il Pd, è per me – afferma Alessandro Venanzi – un motivo di vero orgoglio e intendo mettere a disposizione di una coalizione unitaria guidata da Alberto De Toni questo patrimonio, convinto che vada fatto di tutto affinchè Udine cambi decisamente passo e guida dopo questi anni negativi di amministrazione Fontanini”.