DeBelloUcraino Exxx…Polzive!!! Il commissario della Lega Marco Dreosto: «Inammissibile l’invasione dei russi, è una minaccia per tutto l’Occidente. L’accordo fra Lega e il partito di Putin “Russia Unita” non sarà rinnovato».

L’europarlamentare e commissario della Lega per il Friuli Venezia Giulia, Marco Dreosto da lunedì si trova a Washington per un vertice su sicurezza e contrasto alle disinformazioni e propaganda. La foto lo ritrae con la consigliera del presidente Biden, Laura Rosemberger. Ieri sera è stato raggiunto dalla trasmissione di radio1 Zapping:

“Siamo arrivati qui al dipartimento di Stato americano lunedì scorso e abbiamo avuto subito la percezione che gli americani fossero consapevoli dell’imminente invasione della Russia contro l’Ucraina. Loro lo avevano previsto con largo anticipo. Purtroppo, ora la crisi è conclamata e si tratta di prendere decisioni importanti perché questa invasione – osserva Dreosto – è davvero intollerabile. Allo stesso tempo però in Italia è successa una cosa straordinaria perché è stato dato ampio mandato al presidente del consiglio Mario Draghi di cercare di rendere l’Italia protagonista sul tavolo internazionale senza vincoli politici che, in questa fase, potrebbero indebolire l’unità del nostro paese. Aggiungo che, mentre aerei cinesi stanno sorvolando Taiwan, è necessaria l’unità di tutto l’Occidente per salvaguardare la democrazia”.

Loquenzi chiede a Dreosto sulla scadenza del famoso accordo di cooperazione fra Lega per Salvini Premier e il partito di Putin, ovvero «Russia Unita».

“I nostri dirigenti – afferma l’europarlamentare – hanno confermato che quell’accordo non sarà rinnovato. Di fronte a quanto successo in Ucraina mi sento di dire con molta chiarezza che la condanna contro Putin è senza se e senza ma. Bisogna insistere sulla via diplomatica che non deve essere abbandonata. Secondo i funzionari del Dipartimento di stato americano quello di ieri è stato il giorno più brutto dopo la seconda guerra mondiale”.