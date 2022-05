CuccagnaFriulana Exxx…Polzive!!! Via il limite dei mandati nei comuni fino a 1.000 abitanti. Scintille sul Natisone: Miani stoppa le ambizioni di Zufferli. Il caso Novelli.

Assicurare il reddito di cittadinanza all’insù ai sindaci dei comuni fino a 1.000 abitanti. Unici in Italia. E’ la proposta “pronto-casta” firmata dal consigliere regionale del Friuli Luca Boschetti (Lega) e sottoscritta da una ventina di consiglieri di maggioranza. Il documento (un subemendamento) è stato votato ieri. La ratio contorta risiede nel fatto che nessuno vuole la fusione dei comuni microbi, perciò li si tiene in vita togliendo il limite dei 3 mandati ai sindaci. Un disordine amministrativo che cozza col principio maggioritario dell’elezione diretta. In ogni modo, dopo che la giunta ha proposto d’innalzare il limite dei 3 mandati per i sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti, spunta il consiglio regionale che, con il capofila Boschetti, propone un emendamento per “stabilizzare” i primi cittadini dei comuni sotto i 1.000 abitanti. Esistono ancora? Certamente: Bordano, Montenars, Cimolais, Forni di Sopra (Il sindaco Marco Lenna tira 3.500 euri/mese), di Sotto, Amaro, Malborghetto, Moraro, Sauris, Tramonti di Sopra e di Sotto, Verzegnis, Visco e via andare…, i sindaci di questi micro comuni potranno tentare di farsi eleggere fin che campano e godere comodamente del reddito di cittadinanza all’insù: 1.530 euri/mese, più 350 di rimborsi. Insomma, i consiglieri regionali pur di tenere alla larga i possibili concorrenti, offrono misure “pronto-casta” generosissime che non si erano mai viste prima. In tal senso, spunta la feroce legge del menga. O della foresta. Il set è quello delle valli del Natisone. I protagonisti sono il consigliere regionale Elia Miani e il sindaco di San Pietro Mariano Zufferli. Quest’ultimo ha fatto il giro delle sette chiese con la speranza di trovare un pertugio in lista per le prossime regionali. Nulla da fare. Inaspettatamente, al sindaco di San Pietro si è aperta la porta della Lega. Il primo cittadino non perde l’occasione e sottoscrive la tessera con la speranza di trovare un posto in lista il prossimo anno, ma…, accade l’imprevedibile. E’ la foresta bellezza. Zufferli ha in tasca la tessera della Lega e la Lega si è fatta promotrice del terzo mandato ai sindaci fino a 5.000 abitanti. Lo stratagemma di shakespiriana memoria è compiuto. La Lega imporrà a Zufferli di ricandidarsi a sindaco di San Pietro e di fare campagna per Elia Miani, colui al quale voleva tendere l’imboscata e contendere il seggio a Trieste. La regia di questa fiction rusticana non poteva che essere di una donna, l’assessora del comune di Premariacco Monika Drescig. Chi è Monika?

Intanto il fiume ribolle e tra gli argini del Natisone rimbalzano i rumors che salgono dalla Capitale e che sfiorano il nome di Roberto Novelli, abilissimo tessitore di rapporti interpartitici tra i corridoi del transatlantico. Con Forza Italia sulla via della balcanizzazione, l’onorevole cerca sponde in altri partiti e non è da escludere un suo impegno alle regionali sotto le bandiere di un’altro simbolo. Essere a Roma conta e per Novelli è un attimo incrociare Giorgia e prendere un caffé alla buvette. Il nome di Novelli circola fra coloro che potrebbero entrare nella lista per le regionali. A onor del vero il diretto interessato smentisce qualsiasi ipotesi di passaggio con Fratelli d’Italia.

Se lasci alle spalle il Natisone e scivoli verso il Collio l’impatto con Corno di Rosazzo è inevitabile. La famigerata questione del terzo mandato potrebbe interessare anche Daniele Moschioni, leghista purosangue che mai tradirebbe il partito di Fedriga. I vertici regionali decideranno. Secondo logica, a meno che ritorni in Parlamento, dovrebbe ricandidare per la terza volta a sindaco di Corno. Una sorta di nemesi elettorale che ha annichilito le ambizioni dei primi cittadini.