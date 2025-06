Anche se la stampa rende noto che i “conti del servizio sanitario Fvg sono in linea con le previsioni”, restano irrisolte le misure che interessano gli accordi sul personale sanitario della Asugi del direttore Poggiana. I rappresentanti sindacali di UilFpl, Stefano Bressan (segretario generale), Paolo Barbina di Anaao-Asugi, Massimiliano Tosto segretario regionale di Anaao e Stefano Vita, segretario regionale UilFpl medici e Fabrizio Riccio Segretario Cimo-Asugi, ragionano sugli “Impegni traditi e accordi disattesi” da parte dell’azienda. Per tal motivo, ricordano gli esponenti delle parti sociali è stato proclamato lo stato di agitazione di tutta la dirigenza medica e sanitaria di Asugi. Una decisione inevitabile, a fronte dell’inaccettabile violazione dell’Accordo sull’Unificazione dei Fondi firmato a dicembre 2024 e mai rispettato dalla Direzione Generale. Nulla di quanto promesso è stato realizzato. Anche perché l’azienda diretta da Poggiana annovera il triste record italiano di “stati di agitazione”. Le fondamenta dell’intesa,

approvazione del regolamento orario; definizione delle sedi di assegnazione;

valutazione oggettiva degli organici; rendicontazione dell’uso dei medici specializzandi – sono rimaste lettera morta.

Una condotta gravissima, che scredita ogni rapporto istituzionale, compromette il funzionamento delle strutture e dimostra un disinteresse totale per la tutela dei professionisti che ogni giorno garantiscono la tenuta del sistema sanitario. È l’ennesimo segnale di una gestione arrogante, opaca e autoreferenziale, che firma gli accordi solo per guadagnare tempo e poi li ignora sistematicamente. Senza trasparenza, senza regole, senza rispetto: questa è la realtà oggi in ASUGI. Le scriventi organizzazioni sindacali hanno concesso un termine ultimo di 15 giorni per ricevere un cronoprogramma vincolante e dettagliato sull’attuazione degli impegni. Scaduto tale termine, ogni forma di relazione sindacale sarà interrotta e saranno attivate tutte le azioni di mobilitazione e tutela legale previste. ASUGI non pensi che il tempo giochi a suo favore. Il tempo è finito. Ora risposte, oppure la responsabilità del conflitto sarà solo dell’Azienda.