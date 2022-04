CoppiaD’Oro Exxx…Polzive!!! L’ArpaFvg in soccorso di Udine-Gorizia Fiere: Impegna 600mila euri per l’affitto del padiglione N°9. Ipotesi danno erariale

600 mila euri (iva inclusa) per 4 anni.

L’ente Udine Gorizia Fiere il cui socio di maggioranza è la Camera di Commercio di Udine Pordenone (presidente Da Pozzo, vice presidente Agrusti, nei guai giudiziari a Treviso: la Procura ha chiesto 8 mesi di reclusione per tentata corruzione ) è alla canna del gas. Lo scorso anno il bilancio è stato salvato grazie all’iniezione di danaro che la regione ha drenato all’ente per il servizio vaccinale, quest’anno è stato escogitato un nuovo magheggio. Visto che i padiglioni sono pressoché inutilizzati, l’Ente fieristico ha offerto all’Agenzia regionale per l’Ambiente l’immobile identificato come “Padiglione 9” in locazione, ricadente nel comprensorio del quartiere Fieristico di Udine con sede a Torreano di Martignacco (UD). All’Agenzia serve un immobile da adibire a sede delle attività territoriali dell’Agenzia di Udine. La quantificazione complessiva dei costi di locazione e allestimento per complessivi 4 anni sono di: 144.000,00 euri oneri di progettazione (presunti a corpo) 20.000,00 euro costi di allestimento (presunti a corpo) 150.000,00 euri spese di trasloco e approntamenti nuova sede (presunti a corpo) 20.000,00 euro, oltre al canone mensile di 3.000,00. euri oltre IVA 22%, da corrispondere in rate bimestrali anticipate entro il giorno 10 del primo mese del bimestre.

Il personale dell’Agenzia attualmente occupante i locali del Padiglione 3 dell’ASUFC di Udine, potrà trasferirsi entro il 30/06/2022 presso i locali dell’ente Fiera.