ConsorzioAmico Exxx….Polzive!!! L’estate rovente dell’assessore Bini. In arrivo un nuovo direttore centrale alle attività produttive: Padrini? Il presidente del Cosef in scadenza. Perché tanto affetto da parte dell’assessore per Claudio Gottardo?

Come riportato su queste pagine, entro la fine del mese di luglio ci sarà la turnazione dei direttori centrali e sono previste triangolazioni assai radicali in particolare nel segmento delle attività produttive. Magda Uliana viene data in partenza e al suo posto potrebbe arrivare Padrini di cui l’assessore regionale al turismo parla un gran bene. Ma c’è un altro dirigente cui Sergio Bini nutre un profondo affetto, si tratta di Claudio Gottardo presidente del Cosef, il Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale. Ieri, nella replica al consigliere Dem Francesco Martines, l’assessore non ha perso l’occasione per elogiare il Consorzio di cui Gottardo è presidente fino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2023. Bini si è sbilanciato elogiando la Regione per aver “superato l’annosa fase di commissariamento e restituendo al territorio l’area industriale, che ora rientra all’interno del Consorzio per lo sviluppo industriale”. L’esponente della giunta Fedriga ha aggiunto che: “si tratta di interventi rispondenti all’interesse pubblico generale e volti a implementare la fruibilità, anche in termini di trasporto marittimo a servizio dell’industria, delle infrastrutture portuali esistenti, a prescindere da qualsivoglia manifestazione di interesse privata”. Dichiarazioni che hanno il sapore di un messaggio al socio principale del Consorzio, ovvero il comune di Udine: il presidente non si tocca! Ma da dove nasce tanto affetto per Claudio Gottardo? Lo scienziato contabile faceva parte del collegio sindacale della Euro & Promos ed è stato uno dei protagonisti dell’operazione di trasformazione dell’impero di Bini da società cooperativa a Spa. Un’operazione seguita da vicino anche dal funambolico Franco Bosio, già sindaco di Claut e presidente di Confcooperative. Su queste pagine, nel 2015, i comancheros scrivevano: «In attesa del rinnovo cariche in Confcooperative FVG, il cav. Franco Bosio fa il sindaco di Claut e collabora con i palombari delle retroguardie politiche regionali all’esplorazione di un nuovo candidato da contrapporre a Serracchiani (Bini?). A.D. 2015. Paurose triangolazioni sui carboni ardenti. E oggi si replica in consiglio regionale.