CentroCampoFriulano Exxx…Polzive!!! Dopo il Mattarella-Bis spunta il Patto del Nazareno-Bis. La tentazione di Forza Tragica: scaricare Salvini e Meloni e sognare il Grande Centro. I primi test in Friuli.

Per capire la periferia devi guardare al centro. In questo caso un centro “duble face”.

Com’era prevedibile, le operazioni di voto del capo dello Stato hanno scompaginato tutti gli schemi delle classiche alleanze elettorali. Su Il Piccolo di oggi il toto nomi per le regionali 2023 in quota PD (Zeno D’Agostino o De Toni), passa in secondo piano rispetto alle percussioni romane in atto e che potrebbero sconquassare radicalmente il quadro politico regionale. Nella capitale le voci di un’accelerazione impressa da Berlusconi verso il suo sogno di Grande Centro si stanno moltiplicando in maniera rapidissima. C’è chi pensa già a un Nazareno-bis. Le ragioni del progetto, dopo il drammatico sondaggio della Ghisleri (gli azzurri al 6.5%), sono riconducibili al gran lavorìo di Renzi e dal fatto che Forza Tragica è assediata dal Pd che sta lettianamente gettando promesse di futuri accordi da Nuovo Nazareno se gli azzurri vanno al centro mollando il centrodestra. Renzi ha avviato uno scouting chirurgico per prendere pezzi del partito berlusconiano. Le parole riprese oggi da “Il Piccolo” di Ettore Rosato (Italia Viva di Renzi), fanno capire che, anche in Friuli VG, c’è un notevole interesse sullo scongelamento di un polo moderato in condizione di maturare per dare la svolta al sistema. In tempi brevissimi.

I protagonisti di questa operazione strisciante sono i pontieri dem amici di senatori azzurri che consigliano: «Mollate Salvini e Meloni, con loro non avete futuro». I consiglieri azzurri filo leghisti conoscono la storia e rifiutano qualsiasi abboccamento. Ma il Cavaliere é stregato dal CentroCentro. Il suo sogno. In ogni caso fra pochi mesi si voterà per le amministrative. In Friuli molti ricordano il Patto del Nazareno ante litteram elaborato da Riccardi a San Daniele che portò alla vittoria Menis. I tempi, in politica, maturano in fretta e le prime avvisaglie confermano che Forza Italia, gli stessi dirigenti lo confermano, sta pensando al Centro senza il trattino. Un CentroCentro cui anche la corrente grillina del filogovernativo Di Maio potrebbe parteciparvi. Ripetere San Daniele o forse, sperimentare il Nazareno-Bis già a Tolmezzo.