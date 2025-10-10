CentraleElettorale exxx…Polzive!!! Ieri sera a Codroipo è germogliato il nuovo schema laici-cattolici. Anfitrione Riccardi: Qui di fronte si sono frantumate e costruite maggioranze regionali e provinciali di ampie vedute. Stasera vedo tanti comunisti”. Mancava solo Bella ciao.

L’inaugurazione del “caffè centrale” di Codroipo di ieri sera rappresenta la linea di demarcazione fra il passato ed il fututo dell’area moderata. Strategica la scelta della data: fine ottobre. gli attori sono nel centrodestra, sostengono il governo Meloni e le sue derivazioni locali (vedi Regione Lazio) ma quasi quasi sembrano aspirare a raccogliere l’eredità politico-morale (e magari i voti?) dell’antico corpaccione democristiano. Succede così che l’occasione dell’inaugurazione del nuovo Bar Centrale diventi occasione per disegnare idealmente i confini di un’area “moderata” nel centrodestra che liscia il pelo ai meloniani. Codroipo non si smentisce, non per nulla sta al centro del Medio friuli, una delle zone più frizzanti della regione. L’estate appena trascorsa ha visto un fervore post-moroteo non soltanto a nord est, vedi Veneto. Si è registrato infatti anche un certo attivismo dalle parti dei “Moderati”, movimento che, per dirla con Riccardi, uno degli esponenti più rappresentativi della maggioranza, “si è distinto come voce che cerca di bilanciare posizioni e cercare soluzioni pragmatiche per le sfide del paese”. Per questo nuovo fenomeno politico germogliato nel codroipese l’inaugurazione di ieri sera è stata un grande successo di popolo e di curiosi. E’ una data storica poiché alla “Gosse Koalition” secolare, si aggiunge il potere ecclesiastico della Chiesa che ha visto nel sacerdote don Ivan Bettuzzi il suo pastore. Sono nel centrodestra, sostengono il governo Meloni e le sue derivazioni locali (vedi Regione Lazio) ma quasi quasi sembrano aspirare a raccogliere l’eredità politico-morale (e magari i voti?) dell’antico corpaccione democristiano. Come si scriveva ieri: La bella impresa dalle amate sponde, quella che si ispira ai Marchetti, Mizzau (mizzò), Tessitori, Bepo Turoldo “il rosso”, Amedeo Giacomini, Tonutti, Boem e Nardini. Le profonde trasformazioni culturali sottolineate ieri sera dalla presenza del sindaco Nardini, assessore Cordovado, Giorgio Turcati, Giacomo Trevisan.