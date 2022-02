CastaCantaFvg Exxx…Polzive!!! Si fanno i conti delle golose buone uscite dei sindaci. Il calcolo viene fatto con l’ultima mensilità ritoccata dalla regione e moltiplicata per gli anni del mandato.

Il primo anno d’oro dei sindaci friulani è stato il 2011 quando la giunta regionale, pilotata da Renzo Tondo, ha disposto che ai primi cittadini spettasse un’indennità di fine mandato corrispondente ad una somma pari alla indennità mensile riconosciuta per ogni anno di mandato. Significa che, per un sindaco che compie il mandato pieno di 5 anni e che tira, per esempio, 4mila€/mese gli viene riconosciuta una buona uscita di 20mila euri. La casta frigna, ma intasca.

Il secondo anno d’oro della Casta-che-Intasca è il 2021. Lo scorso anno la giunta regionale pilotata dal leghista Fedriga e su proposta dell’assessore Roberti, ha ritoccato all’insù, e con discrete percentuali, le indennità dei sindaci, premiando soprattutto i comuni minuscoli al di sotto dei 1.000 abitanti come se il legislatore volesse “scoraggiare” le fusioni. Il sindaco di Rigolato o di Forni Avoltri o di Forni di Sotto o di Visco, riesce a tirare oltre 1.500 euri/mese. Se si tratta di comune “diventato” turistico come Forni di Sopra (900 abitanti sindaco Marco Lenna) si supera la cifra di 3.000 euri/mese. Poi c’è la bischerata dei rimborsi a forfait. La Casta frigna, ma Intasca.

Tornando alle golose buone uscite dei sindaci, quest’anno vanno in scadenza diversi comuni, fra i quali: Monfalcone, Gorizia, Cervignano, Azzano, Tarvisio, Duino…, Lignano. In quest’ultimo municipio i tecnici hanno già fatto i conti. Il magheggio è formidabile e si materializza in questo passaggio: “…ai fini del calcolo dell’indennità, l’indennità mensile cui fare riferimento è quella in vigore al momento in cui si procede alla liquidazione dell’indennità di fine mandato e ritenuto di accantonare in via presuntiva l’indennità di fine mandato in misura pari ad una mensilità attualmente in godimento”. Spaziale.

Per ciò che riguarda Lignano, fatti due conti e preso atto dei nuovi importi riconosciuti agli amministratori comunali e confermata la maggiorazione dell’80% in qualità di comune turistico, la somma da impegnare per il computo del mensile da liquidare è di 5.898,06 compresa irap 8,5% per l’annualità 2022. Questa è la cifra mensile che viene considerata per essere moltiplicata per gli anni di mandato, ovvero 5. Il sindaco di Lignano, Luca Fanotto, al termine del suo mandato di quest’anno tirerà una buona uscita di circa 30mila euri. Una cifra superiore di circa 3.000€ a quella del sindaco di Monfalcone Anna Cisint che sarà di 27.300 euri; appena inferiore di 3.000€ a quella del sindaco di Gorizia Rudy Ziberna e superiore, abbondantemente superiore, a quella dei sindaci di Cervignano e Codroipo che tireranno una buona uscita di 21mila e 400 euri. Quasi 10mila euri in meno del sindaco di Lignano. La Casta dei sindaci frigna, ma intasca.