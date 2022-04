CamorraAdriatica Exxx…Polzive!!! I metodi dei casalesi nella campagna elettorale di Eraclea (Ve). Attentati incendiari al candidato sindaco avversario.

La Corte d’Appello di Venezia ha in larga parte confermato il pronunciamento in primo grado rispetto al fenomeno di contiguità tra camorristi e amministratori che interessava una larga zona del Veneto Orientale e che faceva capo al boss Luciano Donadio: Realtà camorristica dei Casalesi. Sono state inflitte condanne per un centinaio di anni al gruppo che aveva trasferito nel litorale veneziano e fino ad Eraclea-Bibione le caratteristiche della realtà criminale riconoscibile nel metodo di intimidazione diffusa messa in pratica dal boss Donadio. La sentenza conferma la sussistenza del reato di associazione mafiosa nei confronti di venti imputati.

Tra questi l’ex sindaco di Eraclea Graziano Teso, condannato per concorso a tre anni. Nei suoi confronti la Corte scrive che era pienamente consapevole delle caratteristiche mafiose del sodalizio, al quale si mise in servizio per ripagare l’appoggio elettorale dei boss. Secondo la Corte non ci sono dubbi sul fatto che Donadio e Raffaele Buonanno, arrivati ad Eraclea alla fine degli anni novanta, abbiano mantenuto stretti legami con le famiglie camorristiche campane, circostanza confermata dalle intercettazioni telefoniche e dalle confessioni dei collaboratori tra cui l’ex braccio destro del boss. Christian Sgnaolin. Donadio si vantava dell’amicizia con il boss Schiavone. Non solo, Donadio e Buonanno avevano messo in atto una struttura organizzativa imponente “un rigido rispetto dei ruoli e della propria supremazia”. La tecnica era quella caratteristica dei casalesi: “Minaccia di gravi danni a persone e cose attuati in forza della disponibilità di uomini e mezzi pronti a percuotere, ledere, posizionare esplosivo, incendiare auto, attuare ritorsioni mirate. Il gruppo di Donadio forniva anche protezione amministrativa, alternativa a quella dello Stato, riuscendo ad influenzare l’attività della politica locale. E infatti il boss Donadio aveva appoggiato pubblicamente la ricandidatura del sindaco Teso. La Corte osserva come l’unico avversario politico del loro protetto, il candidato Antonio Burato, avesse subito un attentato incendiario. La sentenza conferma le ramificazioni della realtà camorristica dei Casalesi in tutto il Nordest. Di quello che si sa è stato certificato nelle motivazioni della sentenza della Corte d’Appello di Venezia riguardo all’associazione che aveva individuato nel comune di Eraclea (Ve) la base logistica dei malavitosi. Quello che non si sa è quanto ampia possa essere ancora oggi la rete dei collegamenti camorristici che si estende fino al Friuli.

Nessuno poteva osare toccare i Donadio, nemmeno con una multa. Nel 2009 il comandante della polizia locale sanzionò più volte il figlio di Luciano: la punizione doveva essere esemplare, l’incendio della sua autovettura con delle bottiglie molotov. Il piano non trovò attuazione grazie alla collaborazione di un pentito. Un altro episodio di vandalismo capitò a una vigilessa nel 2017. L’agente poco prima di ritrovarsi la vettura sotto la propria abitazione con la carrozzeria rigata e le quattro gomme tagliate con un coltello, aveva elevato una contravvenzione ad Antonio Puoti, nipote di Luciano Donadio. Lo aveva fermato su un furgone non revisionato di una ditta riconducibile a quelle della camorra trapiantata in riva al Piave. In una riunione fra Donadio e Zamuner emerge che il primo aveva dato indicazioni di individuare l’indirizzo di casa della donna per darle una lezione.