CaligoLignano Exxx…Polzive!!! Fanotto e Ciubej tenevano nascosta ai cittadini una lettera della proprietà del sito di Riviera Nord. Spunta il prezzo di vendita

La maggioranza che guida l’amministrazione comunale di Lignano, teneva nascosta una lettera della “Spa Pineta Mare…” in cui si formulava una proposta di vendita al comune e alla regione di tutta l’area di Zona di Protezione Speciale di Riviera Nord accanto alla foce del Tagliamento. La missiva, secondo quanto risposto in consiglio dall’assessore Ciubej all’interpellanza del consigliere Manuele La Placa, è stata protocollata il 3 giugno scorso. La Società Pineta Mare Lignano SpA, cui fanno parte imprenditori veneti che fanno riferimento alla Finit e alla Save, vuole liberarsi della superfice centrale del sito e mantenere il lembo di pineta che costeggia via dei Continenti. Per quale motivo oggi la società vuole vendere?

Eppure nel programma amministrativo del sindaco Fanotto, data 2017, il punto su Riviera era chiaro: “… si potrà prevedere la realizzazione di villaggi turistici e di strutture alberghiere moderne secondo standard internazionali, di un centro termale, di un grande centro sportivo, anche coperto…”.

Giovedì sera in consiglio, la minoranza ha chiesto conto al sindaco sullo stato dell’arte dei progetti in quella zona. Fanotto, pilatescamente, ha consegnato la patata bollente all’assessore Ciubej, il quale ha ribadito che «l’unico progetto esistente è quello che risale al 2017». L’assessore, incalzato dal consigliere La Placa, ha svelato però la presenza di una lettera cui sia la minoranza che i cittadini erano totalmente all’oscuro. Perchè ora la proprietà vuole vendere? L’intera area, come da mappa pubblicata su Leopost il 4 novembre scorso è inedificabile. Per rimediare a una parte del progetto, la società ora vorrebbe ripiegare e costruire una serie di strutture ricettive lungo via dei Continenti nella parte Sud del perimetro della Zona di Protezione Speciale. Ovviamente sono solo ipotesi che però hanno una base ragionevole.

Ma resta il dato politico, devastante, ed è quello emerso grazie alle domande dei tre consiglieri di opposizione, Barberis, La Palca e Pasquin. Perchè Fanotto e Ciubej tenevano nascosta una lettera della società Pineta Mare Lignano?

La sintesi la fornisce un lettore del seguitissimo sito LignanoTurismo che commenta: «Ma nessuno è rimasto colpito dalle parole di Ciubej in consiglio che, solo grazie all’interpellanza, si è venuti a sapere di una proposta di “vendita” da parte della proprietà del sito in questione? Può davvero esserci fiducia nei confronti di amministratori ed uffici così… Sprovveduti…? (nulla di personale… ma l’ultimo consiglio comunale mi è sembrato l’alcova della peggiore ipocrisia ambientale lignanese)».