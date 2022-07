CaligoElettorale Exxx…Polzive!!! Udine anticipa Roma: Progetto di Unità Friulana sul candidato sindaco De Toni per scaricare Fontanini.

Lo spunto lo offre il brano contenuto nella pagina di “Udine Today” apparso ieri e frutto di una lunga spremitura sgusciata tra le colline del Gruagno. Protagonisti alcuni componenti del “mainstream” giornalistico friulano che hanno fatto scivolare sul tavolo l’argomento elezioni comunali di Udine. Inevitabile. In tal senso, riguardo il sindaco uscente, la sintesi del direttore è questa:

“Quella che sembrava una ricandidatura scontata – ma mai ufficializzata – è ora solo un’ipotesi. Quando sarà verificata? Nelle intenzioni dell’attuale primo cittadino (Fontanini) il tempo corretto per manifestare il suo intento è previsto per dopo l’estate, preferibilmente considerando come bella stagione anche gli ultimi giorni di settembre. Si va quindi a ottobre per sciogliere le riserve. Necessità di riflessioni approfondite?”

Necessità di riflessioni. E’ questa la chiave di lettura decisiva che porta inevitabilmente la politica friulana ad incrociare ciò che sta avvenendo a Roma in queste ore. Anzi, il mainstream di cui sopra, non dubita su un ipotesi di governo udinese di “Unità Friulana” che sta circolando in queste ore e che vedrebbe alla guida di palazzo D’Aronco l’ex rettore De Toni, colui che per primo, durante il suo rettorato, ha consentito l’ingresso dei Carabinieri in una Università. Il mondo accademico, in quel tempo, rimase profondamente colpito. Tuttavia, nella speranza che gli udinesi abbiano dimenticato l’affronto, i facilitatori dell’Unità friulana sono al lavoro per concepire il grande inciucio para-romano. L’ex rettore è in piena attività, seguito e consigliato dagli ossessionati coltivatori del trasversalismo nordestino, Saro e Colautti. Da Povoletto (Saro, Zanin, Castenetto) allo stadio Friuli; da Varmo (Moretuzzo, Bianchini, Marchetti, Guerra…) a Udine, il rettore è in piena attività. A Roma si spera in un Draghi-bis con i 5 Stelle ai margini come forza residuale in Parlamento. A Udine i grillini non rientrano nel radar. Però il capoluogo deve fare i conti con la coincidenza elettorale delle regionali e per gli elettori friulani un offerta politica disarticolata tra regione e Udine, sarebbe poco comprensibile con il rischio che l’astensionismo voli a quote imprevedibili. Vieppiù che il PD ha lasciato intendere più e più volte che non c’è alcun interesse a fare accordi in città con ex esponenti del centrodestra (Saro Colautti). Non solo, ma una parte consistente dei Dem, quella che sostiene la candidatura di Alessandro Venanzi, ritiene chiusa l’esperienza dei professori-amministratori (ma l’atlantista Honsell potrebbe diventare un formidabile alleato di Venanzi in chiave anti-De Toni). L’incognita Fontanini narrata da Udine Today resta ancora granitica. E, in attesa delle dovute riflessioni, i manovratori sperano nel pasticcio dell’Unità Friulana: decostruire per ricostruire con l’illusione di tenere in mano le redini del potere politico locale in funzione di azione di disturbo verso il palazzo regionale.