CarniaCalcio Exxx…Polzive!!! Il Timacleulis rimedia 5 pere dal San Pietro. Non basta il revival pallonaro del centrocampista e consigliere regionale Fvg di Paluzza (Ud) Massimo Mentil. Gli attaccanti si lamentavano: Non ci arrivano palle!

Per Massimo Mentil, consigliere regionale del Pd eletto nel collegio della Carnia e già sindaco di Paluzza, il calcio resta sempre una grande passione. E lo ha dimostrato ieri sera in Comelico dove, vedendo che la sua squadra (è tuttora tesserato), il Timaucleulis, stava rotolando sotto i colpi del San Pietro, ha indossato la divisa e, scarpette ai piedi, è sceso in campo. Mentil è un centrocampista eclettico che si ispira all’indimenticabile bianconero Muntari. Purtroppo i banchi del consiglio e l’attività sedentaria del mestiere di legislatore gli hanno indurito le preziose dotazioni muscolari. E il suo impegno non è bastato ad impedire il tracollo della squadra della valle del But. E’ mancato il guizzo del trequartista e la capacità di tirare con precisione dalla distanza e di dare equilibrio alla squadra. Ciò ha compromesso le irruzioni degli attaccanti che si lamentavano: non ci arrivano palle! Pertanto si è vista una partita senza interesse di classifica con il netto successo dei padroni di casa contro un Timaucleulis presentatosi senza portieri di ruolo e con solo 13 giocatori, compreso il consigliere regionale nonché nome storico della squadra Massimo Mentil, entrato nella ripresa. Oltretutto la squadra del tecnico Brollo è rimasta con un uomo in meno subito dopo il gol del 2-0, dopo soli 13′, per l’espulsione di Esposito, che in pochi secondi ha preso prima un’ammonizione per un fallo e poi un’altra per proteste. Le doppiette di Roselli e Mario hanno chiuso il discorso dopo 35′, poi nella ripresa ci sarà gloria anche per il subentrato Del Favero. Fine dei giochi, ora si ritorna in consiglio.