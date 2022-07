BloccoTermico Exxx…Polzive!!! Terremoto all’ASP Moro di Codroipo: Il commissario Guarneri ha messo ai raggi X l’appalto per la gestione termica della struttura: circa 14milioni di euri. Codroipesi condannati a pagare rate da 600mila euri/anno per 20 anni.

Un affare da circa 14 milioni di euri concepito nel 2019 dai vertici dell’Asp Moro di Codroipo, su cui il neo commissario Guarneri ha acceso i fanali. Lo spiffero è rimbalzato mercoledì sera durante l’adunata organizzata da “BloccoCivico” a Udine, per celebrare il giornalista BenitoRemix, Borgonovo de “La Verità”.

La platea, ignorato l’ospite, era rapita dalla presenza di tre persone insopportabilmente vicinissime: l’ex sindaco di Codroipo Marchetti (co-promoter della serata), l’ex direttore dimissionaria dell’Asp Moro Valentina Battiston e il commissario straordinario della struttura Salvatore Guarneri. I coltelli, sulle loro teste, roteavano come fossero le lame rotanti di Goldrake. Le ragioni delle saette risalgono al 2019 quando il CDA (presidente Molaro che lascerà l’incarico in favore di La Tona), aveva deliberato di dare mandato alla direttrice generale Battiston di avviare la procedura di affidamento dei lavori da realizzarsi in regime di concorso di un privato in un’opera milionaria. Si trattava di un progetto di “Riqualificazione energetica gestione termica ed elettrica dell’ASP Daniele Moro di Codroipo”; durata 20 anni: Un affare da 13milioni e 600 mila euri. Guarda caso solo una ditta ha inviato la manifestazione d’interesse per l’appalto, la «A.B.P. Nocivelli Spa» di Castegnato (Bs). Pur non avendo esplorato altre proposte sul mercato energetico, il 13 novembre 2019 il Cda approvava il progetto bresciano da realizzarsi in “project financing”. Assunto l’incarico del Cda, il direttore Valentina Battiston procedeva a ritmo serrato. Un paio di mesi dopo, veniva indetta la gara per l’affidamento dell’appalto. La Battiston nominava Rup Enrico Guadagno, mentre la commissione giudicatrice era così composta: presidente Valentina Battiston e commissari Alessio Zanutti e Luca Rigo. Il bando era stato pubblicato il 20 gennaio e chiuso il 2 marzo 2020. Poco più di un mese. Un’assurdità per un affidamento di valore così alto. Infatti nella seduta pubblica riunita il 6 marzo per la verifica delle offerte pervenute, la commissione giudicatrice aveva scoperto che, guarda caso, al Protocollo era stata depositata solo un’offerta. Qual’è l’unica azienda che ha presentato il plico? E’ la Nocivelli Spa alla quale sarà assegnata la gara per la “Riqualificazione energetica gestione termica ed elettrica dell’ASP Daniele Moro di Codroipo”: durata 20 anni. Per i bresciani un affare da 13milioni e 600 mila euri, per i codroipesi un bidone da circa 600mila euri/anno di canone per 20 anni. Pare che il commissario voglia approfondire la questione e, oltre all’appalto-bidone, sono spuntate altre inadempienze di carattere amministrativo comunale imputabili alla direzione della struttura. Per questo motivo, all’incontro di mercoledì sera a Udine si sentiva odore di polvere da sparo. Controllato e controllore erano quasi cheek to cheek. I ficcanaso, a Marchetti e Battiston, sono sempre stati allontanati, si sa quando iniziano, ma mai quando e come finiscono.