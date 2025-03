BalaniForPresident Exxx…Polzive!!! Il cratere sanità dell’isontino fa traballare il centrodestra alle elezioni. Il chirurgo di fama europea scarica il siluro sulle comunali: Poggiana e Riccardi facciano chiarezza sul pronto soccorso di Gorizia.

Alessandro Balani ex direttore del dipartimento chirurgico di Asugi è diventato un punto di riferimento per i cittadini dell’area isontina. Quale futuro per lui? Ancora una volta scende in campo in difesa del territorio. No al suo ingiustificato smembramento. Balani tiene presente che il centrodestra sta correndo dei gravi rischi alle prossime elezioni a causa di queste scelte penalizzanti. Il professionista spiega: «Chi coordina la Sanità regionale ha il dovere di fare chiarezza sul futuro. Sta montando infatti una totale confusione, generata da errori di valutazione e aggravata dalle prossime elezioni che interesseranno tra l’altro Pordenone e Monfalcone. Dopo le decisioni che prospettavano l’inopinato spostamento della cardiologia d’urgenza da Gorizia a Monfalcone e il possibile scippo della chirurgia oncologica in entrambi gli ospedali si avanza pericolosamente un drastico ridimensionamento dei nosocomi delle due città, in un vortice di ordini e contrordini, in cui emerge tra l’altro la prospettiva della chiusura notturna del servizio notturno di pronto Soccorso a Gorizia. Semplici indiscrezioni, sussurri infondati? Ma girano, allarmano l’opinione pubblica. Se fossero solo fake news sarebbe dovere del direttore Poggiana fare chiarezza una volta per tutte; e dell’assessore Riccardi di prospettare il futuro del San Giovanni di Dio, non da qui alle prossime elezioni, ma per il prossimo decennio. Anche perchè l’attuale sospensione delle decisioni fino al 31 dicembre appare un escamotage per non disturbare la Capitale Europea della Cultura, sulla quale la Regione ha investito centinaia di milioni. Preoccupazione comprensibile – prosegue Balani – ma non vorremmo uscire dalla Gloria del 2025 con un De profundis per i nostri ospedali».