BaccanoFriulano Exxx…Polzive!!! Alta Tenzone a Codroipo: Forza Italia rompe gli indugi e cala 3 candidati. Targato chiede la testa di Nardini. Giallo a Tolmezzo su Vicentini. Scoppiettante la situazione a Buja.

Il martedì della settimana santa è il giorno dello sdegno, quello in cui Gesù insegue e caccia i mercanti dal tempio. Difficile trovare un nesso con le fasi pre elettorali che stravolgono la penisola, tuttavia si può tentare l’azzardo. Il T(t)empio della politica è aperto a tutte le ore e il Messia, per ora, se ne sta alla larga. Tollera e lascia fare. Così ieri sera a Codroipo c’è stato un segretissimo vertice unilaterale di Forza Italia convocato dalla coordinatrice degli azzurri Vittorina Cressatti. I berluscones friulani, in vista del quadrilaterale di stasera (Lega, Fratelli d’Italia, Progetto Fvg e F.Italia), vogliono calare sul tavolo delle candidature a sindaco ben 3 nomi: Bianchini, Cividini e Bertolini. La Lega tiene il punto su Gianluca Mauro e Fratelli d’Italia non pone particolari riserve. Il punto è uno solo, bisogna fare in fretta. L’ultimatum giunto da Trieste fissa una data: chiudere entro il 19 aprile. Nel frattempo, in vista della festa pagana codroipese (il mercato del martedì), i ragazzi del “Polo Civico” hanno tappezzato la città di poster giganti con il simbolo e i claim della campagna elettorale. In attesa che il Pd di Damiani si avvicini, i civici tengono il punto elettorale ma devono risolvere una rugosa ed inaspettata competizione interna. Valentino Targato è convinto di poter guidare la lista e candidarsi sindaco ma deve fare i conti col gramsciano Guido Nardini, già vice sindaco, apprezzato dirigente sportivo e portatore di una connotazione politica ben precisa. Oggi all’ora di pranzo è previsto un vertice con i responsabili del Polo Civico e Targato.

Nella conca tolmezzina, quando sembrava tutti risolto, rimbalza un clamoroso colpo di scena che sta percuotendo il capoluogo. Terra irrequieta e spuntano le prime riserve sul candidato Roberto Vicentini. Tant’è che il presidente di Confidimprese Fvg è stato costretto a diffondere una foto con Fedriga per tranquillizzare gli alleati. Infine Buja.

Domenica sera c’è stato un vertice con gli alleati del centrodestra in cui sono emerse le naturali schermaglie interne per la primazia sulla candidatura sindaco. Chi c’era assicura che dopo Pasqua tutto sarà rientrato e si potrà pensare a confermare il centro collinare roccaforte del centrodestra.