AvianoPantano Exxx…Polzive!!! Il CRO si oppone alla sentenza del Tar che annulla l’affidamento dell’incarico alla vincitrice della selezione di “Esperto in Comunicazione”. Doppio incarico all’avvocato Rino Battocletti.

Chi vuole “proteggere” il CRO? Perché opporsi a una sentenza del Tribunale? Burrasca estiva sul Centro pordenonese in particolare sul tormentato concorso di “esperto in comunicazione” che il CRO aveva istruito ai primi di febbraio. Il Tar annulla il conferimento dell’incarico alla vincitrice della selezione e il Centro impugna la sentenza rivolgendosi al Consiglio di Stato. Doppio incarico per il legale Battocletti che, dopo i 10mila euri impegnati per la difesa di fronte al Tar di Trieste, gli sono stati anticipati ulteriori 8.000 mila per l’appello. Sborsati, per ora, circa 20mila euri di soldi pubblici, pur di evitare l’incognita di un concorso come disposto dal Tar. I fatti: Alcuni candidati, fra cui Irene Giurovich e Antonio Zitelli avevano diffidato il direttore generale a procedere all’assegnazione dell’incarico alla vincitrice Silvia De Michielis perché la commissione non aveva valutato sufficientemente i profili professionali dei candidati, in particolare in quello della vincitrice poiché mancava la “documentata competenza”: L’udinese Giurovich presentò ricorso al Tar che accolse e dispose l’annullamento del conferimento dell’incarico alla De Michielis. Il Tribunale dichiarò che “la procedura selettiva dovrà retroagire alla fase di valutazione dei profili professionali dei candidati”. Sentenza del 24 maggio scorso. L’avvocato Luca De Pauli, legale della ricorrente Giurovich, in ordine alle procedure del concorso puntualizzava: “Il Cro è tenuto, in esecuzione della predetta sentenza, a valutare nuovamente i profili professional. Tale nuova valutazione dovrà avvenire sulla base di pesi ponderali predeterminati e con il preventivo esame, rispetto al colloquio, di tutti i titoli dei concorrenti ammessi alla procedura. Pertanto – espone l’avvocato – si invita l’amministrazione del Centro di Aviano a dare seguito al disposto annullamento del conferimento dell’incarico de quo alla controinteressata dott.ssa De Michielis, oltre che all’annullamento del verbale di valutazione dei candidati impugnato avanti al Tar FVG. Di tutt’altro parere i vertici dell’Istituto di Aviano. Per tutta risposta il Direttore della S.O.C. Legale Affari generali e Gestione Risorse Umane, ha ritenuti sussistenti elementi di doglianza in ordine al contenuto della sentenza tali da legittimare la sua impugnazione e quindi di affidare l’incarico di procuratore legale all’avv. Rino Battocletti del Foro di Udine, con studio in Cividale (Ud) al fine di promuovere ricorso in appello avverso sentenza n.182/2023 emessa dal T.A.R per il Friuli Venezia Giulia. Il preventivo del legale è di 8.000 mila euri. Chi si vuole “proteggere” evitando un nuovo concorso? Paga Pantalone.