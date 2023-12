AutostradeAltoAdriatico Exxx…Polzive!!! La nomina ai vertici dell’Inps di Gabriele Fava agita il piano delle sistemazioni nelle partecipate Fvg. Una nuova casella da riempire per il centrodestra.

Il Governo ha indicato Gabriele Fava, attuale presidente della spa Autostrade Alto Adriatico, presidente dell’Inps. Sarà il parlamento a perfezionare la nomina e successivamente prenderà in mano l’Istituto più amato e complicato d’Italia. Le voci del suo nuovo incarico hanno già agitato i vertici dei partiti di maggioranza Fvg. Il primo a cogliere i sussulti è il consigliere Conficoni che attacca: «Se Nicola (sbagliando nome…) Fava sarà al vertice dell’istituto di previdenza, non avrà un minuto di tempo per occuparsi della concessionaria autostrade. Serve dunque un altro presidente». Gli risponde il capogruppo della Lega in consiglio Calligaris: «Le polemiche sul doppio incarico sollevate da Nicola Conficoni risultano pretestuose e mettono in dubbio l’attendibilità del consigliere stesso che dimostra di non conoscere nemmeno il nome del presidente che si chiama Gabriele e non Nicola Fava. Per ogni altra valutazione – conclude il capogruppo della Lega – ci si rimetterà alle valutazioni tecniche sul mantenimento dei due incarichi». Non v’è dubbio che il manager milanese avrà ben poco tempo da dedicare alla Newco friulano-veneta, pertanto ci sono buone possibilità che lasci la poltrona dell’ “Autostrade Alto Adriatico” per concentrarsi solo sull’Inps. Abbandonare una casella importante come quella della Newco significa rivedere tutto il quadro delle compensazioni su cui Fedriga dovrà, a breve, metter mano. Nel caso, a chi andrà? Lega? Forza Italia? Lista Presidente? Quanto “pesa” una carica come quella di Autostrade? Tanto. Ma al vertice di quella società serve un professionista, un tecnico, che conosca bene la materia come pochi. Non puoi mettere un nome a caso solo perché espressione di un partito. Oggi in maggioranza Fvg, l’unico che ne capisce di corsie, bitume, raccordi, terze corsie e lotti da portare a termine è solo Riccardi. L’assessore che Fedriga non permetterà mai, pur se la norma non lo consente, che abbandoni la giunta.