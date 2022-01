AtomicoFriuli Exxx…Polzive!!! Fratelli d’Italia rifiuta le centrali. Scorie in giunta Fedriga. I Patrioti minacciano la crisi in un comune del Medio Friuli. Consigliere comunale accusato di aver truffato un Consorzio.

Sul nucleare Fratelli d’Italia non si fa schiaffeggiare dalla Lega e reagisce. In mezzo finisce anche ProgettoFvg, ma il petardo esplode sulla dorsale Trieste-Medio Friuli e incrocia Lestizza. Minuscolo, ma strategico comune del Medio Friuli in quota Lega.

Il pretesto dell’atomo, utilizzato da Salvini per fare un dispetto a Fratelli d’Italia ha raggiunto anche il lembo orientale dello stivale. Il tema ha scatenato una ruvida polemica tutta interna alla giunta Fedriga dove ben due assessori se le sono suonate di santa ragione: Scoccimarro e Bini; con il leader di Progetto Fvg a favore del nucleare e l’assessore meloniano contro. Una bufera telecomandata da qualcuno che vuole dimostrare chi decide sull’ipotesi di una “lista del presidente”. In gergo la questione viene definita come “Fuoco amico”. Ed è così. Tuttavia la lode all’atomo riserva delle scorie che si sono scaricate nel Medio Friuli e precisamente nel comune di Lestizza guidato da Eddi Pertoldi, fiancheggiatore della Lega. L’episodio risale a circa un mese fa quando una ratifica a una variazione di bilancio è passata per un pelo. Da lì in poi i venti di crisi si sono fatti sempre più intensi. Due dei tre consiglieri di maggioranza che si erano astenuti, Renato Pagani e Annalisa Tosone, sono pronti a costituire un nuovo gruppo di Fratelli d’Italia. Ai due potrebbe aggiungersi Valeria Grillo, una vecchia conoscenza di Marzio Giau che però è finita nel tritacarne di una truffa colossale tirata a un Consorzio che l’aveva delegata all’acquisto della celebre Villa Trigatti nella frazione di Galleriano. Testimonianza architettonica dei secoli di dominazione veneziana in terra friulana. Lo scandalo che coinvolge la consigliera meloniana (è stata candidata alle regionali), sta facendo il giro di tutti gli ambienti politici del nordest. Le diplomazie sono al lavoro per trovare una soluzione prima che la bischerata finisca in Procura. In ogni caso, se non saranno 3, almeno 2 consiglieri sono pronti a formare un nuovo gruppo. Va da sé che le richieste di un posto in giunta saranno inevitabili. Ballano i nomi di Grazia Ecoretti, ormai assorbita dagli impegni col vice presidente Riccardi, sempre molto insofferente alle adunanze consiliari e partecipa malvolentieri anche alle riunioni di giunta e la poltrona di Luciano Snidar, assessore esterno che ha preso 2 voti e si trova in giunta solo per via di una vecchia amicizia col sindaco.