Asp24 Exxx…Polive!!! E’ l’anno dei ripari per gli amici della case di riposo: Costituita una nuova società “In House” fra le Asp di San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Affidamenti rapidi e senza gara. Fuori Europromos e Pulinet.

I due presidenti dei rispettivi Cda delle Aziende pubbliche di servizi alla persona “Ardito Desio” di Palmanova e “Giovanni Chiabà” di San Giorgio di Nogaro, rispettivamente Palmina Mian e Andrea Sgobbi hanno sottoscritto un impegno a procedere alla costituzione di una società a responsabilità limitata secondo il modello “in House” i cui soci sono le due aziende pubbliche di servizi alla persona. La società in house pluripersonale è denominata PSG Servizi & Salute Srl partecipata insieme all’ASP “Giovanni Chiabà” di San Giorgio di Nogaro. La costituenda società in house avrà un Captale sociale iniziale di €10.000,00 e la partecipazione totalmente pubblica così suddivisa: 42% delle quote in capo all’A.S.P. “A. Desio”; 58% delle quote in capo all’A.S.P. “G. Chiabà”. Per le aziende pubbliche possedere una società interna significa poter affidare direttamente gli appalti per i servizi senza ricorrere a fastidiose gare cui non si conscono i concorrenti. La “Psg Servizi & Salute” sfilerà ad Europromos e Pulinet i servizi di assistenza della maggior parte dei nuclei di degenza della residenza protetta ed il servizio di pulizie, disinfezione e sanificazione ambientale delle “unità di vita” e degli spazi comuni delle strutture gestite dalle ASP. Dovrà dotarsi di una governance composta da un amministratore e i consiglieri. l’Assemblea dei soci contestualmente riunita per la formale costituzione della società in house dovrà provvedere alla nomina dell’Amministratore unico; l’Amministratore unico dovrà successivamente procedere a tutti gli adempimenti connessi all’avvio dell’attività della società nonché alla selezione del personale da destinare ai servizi; sarà strategicamente basilare ed indispensabile individuare un amministratore unico di esperienza nel settore e uno staff impiegatizio in grado di far fronte agli svariati e numerosi adempimenti del soggetto societario in house. La costituzione della società è prevista per il mese di febbraio 2024 e che l’avvio del servizio presso le due ASP potrà presumibilmente realizzarsi entro il mese di maggio 2024; gli affidamenti in appalto degli attuali gestori esterni dei servizi di assistenza (Europromos Social Health Care di Udine) e di pulizia/sanificazione (Pulinet Servizi S.r.l. di Baselga di Pinè -TN) avranno scadenza il prossimo 29 febbraio 2024. Per garantire la prosecuzione dei delicati servizi di assistenza e di pulizia, disinfezione e sanificazione ambientale per il tempo utile strettamente necessario al completamento della complessa procedura di costituzione della società in house e sino alla prossima stipula del contratto di servizio con la nuova società in house, verrà attivata una “proroga-ponte” consentita in via eccezionale nelle more della conclusione dell’iter costitutivo in parola. Un goloso riparo per gli amici dell’area Pd che diventa interessante per la gestione dei servizi nelle due aziende e per gli incarichi nella nuova società. Gli ospiti delle case di riposo, complessivamente, sono circa 250.