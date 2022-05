ArsenicoFriulano Exxx…Polzie!!! A Pocenia (Ud) s’infittisce il giallo del deposito di rifiuti pericolosi. Un pannello di inizio lavori nascosto. Il sopralluogo dei Carabinieri. Il fratello del sindaco progettista e direttore dei lavori per conto dei veneti.

Il direttore dei lavori e progettista dei lavori di manutenzione straordinaria della struttura di via Locatelli e di proprietà della Ventel Sistemi Srl è Elia Gigante, fratello del sindaco di Pocenia, Sirio. La data di inizio attività porta la data del 28 aprile scorso, inizio lavori il 4 maggio. L’ufficio competente è l’ufficio tecnico del comune. I lavori si sono resi necessari perché l’ex segheria dovrà venire trasformata in un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Per rifiuti pericolosi s’intende amianto e liquidi infiammabili e tossici. La domanda di Via è stata inoltrata alla regione Friuli VG il 3 maggio scorso. Del progetto tossico nessuno sapeva niente, nemmeno i consiglieri comunali; costoro lo hanno saputo grazie a Leopost. Un’assessora ha dato le dimissioni, amareggiata.

Il fratello del sindaco, ad insaputa del primo cittadino, aveva dichiarato l’inizio attività per i lavori straordinari il 28 aprile. La domanda presentata in regione per ottenere le autorizzazioni ad avvelenare la bassa friulana porta la data del 3 maggio. Sirio Gigante ha nascosto le carte. Così come si era “scordato” di esporre il pannello obbligatorio di inizio lavori nell’ex segheria. Giovedì scorso i Carabinieri della stazione di Palazzolo dello Stella hanno compiuto un sopralluogo. Hanno cercato informazioni ma non ne hanno trovate. Il pannello, con tutte le indicazioni del caso, è stato appeso solo nel pomeriggio e nascosto, come si vede dall’immagine, da una rete metallica. Dietro la rete dovrà sorgere l’impianto. Per ottenere le autorizzazioni occorre valutare l’impatto sulla qualità dell’aria e di conseguenza sulla salute pubblica. In quale zona dell’area industriale sono sistemate le centraline dell’Arpa? Giacché è prevista la costruzione di due ciminiere, quali saranno le emissioni di inquinanti dell’impianto? Secondo gli esperti, risultano sottostimate le quantità di materiale trasportato e del numero di mezzi pesanti (9-10) in circolazione in direzione del deposito. Una soluzione che va contro lo spirito dell’impatto ambientale che privilegia il trasporto a mezzo ferrovia rispetto al trasporto su gomma. Inoltre, la documentazione è priva dei “Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti” che prescrive: “Ai fini della salvaguardia della salute umana i criteri localizzativi definiscono i livelli di tutela da rispettare per gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti localizzati o da localizzare a distanza inferiore a mille metri dalle funzioni sensibili, nonché a distanza inferiore a cinquecento metri dalle case sparse”. Questi criteri non sono considerati. Le case e i due torrenti Stella e Torsa si trovano a meno di 500metri. Il sindaco continua a negare e lo scorso fine settimana sono state raccolte circa 400 firme contro l’ipotesi di intossicare l’area. Ma i friulani della bassa non si fanno infinocchiare facilmente e i fatti parlano chiaro. Nessuno vuol vedere due ciminiere che svettano a pochi metri dalle abitazioni. Friuli infetto, regione malata.