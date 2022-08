ArrostoSanitario Exxx…Polzive!!! Più protesti, più premi! Il clamoroso conflitto in interessi fra sanità e CislFp: Cannarsa nominato direttore di staff nella direzione centrale salute.

Campagna elettorale alle porte e gli assessori regionali non vogliono rompiture di coglioni da parte dei sindacati, perciò li assumono!

Fino a qualche mese fa, Nicola Cannarsa, rieletto a febbraio segretario generale della CislFp del FriuliVeneziaGiulia protestava come un ossesso di fronte all’ospedale di Udine per la crisi del personale all’interno del Sistema sanitario. Le sue invettive erano puntuali e ben sistemate contro i vertici della sanità friulana. Appena pochi mesi dopo, la giunta regionale ha deliberato il conferimento dell’incarico di direttore di staff all’interno della direzione centrale salute e politiche sociali di Gianna Zamaro. Un nuovo dirigente di terza fascia assunto a 90 mila euri/anno che dovrà intervenire nei settori che, fino a un mese prima, randellava. I compiti del neo dirigente Cannarsa sono di alto livello: dovrà occuparsi “di interventi di miglioramento della direzione, del governo, gestione e condivisione gestionale dei flussi informativi…”. Un’anomalia del sindacato Cisl clamorosa. Come potrà il sindacato e gli iscritti ritenersi garantiti da chi dovrebbe svolgere le funzioni di tutelare il personale e che invece oggi rientra a pieno titoli nell’azienda? Sanità infetta, regione malata.