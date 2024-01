AltiMarchi Exxx…Polzive!!! Fedriga toglie la tassa d’imbarco. Il Friuli protagonista di una furiosa polemica fra il Presidente di Save e il sindaco di Venezia. Perché a Enrico Marchi servono i quotidiani del Norest?

I maligni, nell’operazione acquisto dei quotidiani del gruppo Gedi del Nordest da parte di Enrico Marchi, hanno sempre intravisto un interesse politico (nel senso di impegno diretto) del presidente di Save per l’area Veneto-Friuli con particolare attenzione per Venezia. Fiancheggiatore di Galan e di Zaia, non si trova in linea con l’amministrazione Brugnaro, sindaco della città lagunare. La questione della tassa d’imbarco che Fedriga ha tolto in Friuli, ha fatto riemergere vecchie ruggini fra i due. Il balzello è un pallino fisso del presidente della società che gestisce il terzo sistema portuale del paese e non ha mai nascosto la sua volontà di togliere la sua applicazione ai passeggeri in partenza dal Marco Polo, l’aeroporto che gestisce. «Venezia sta crescendo, è vero, ma non come avrebbe potuto senza la tassa comunale. Per una compagnia low cost 9 euro di tasse (2,50 più i 6,50 di addizionale nazionale ndr.) incidono molto su biglietti da 30 o 50 euro». Ryanair, ha tolto un volo a Venezia e ora è andata anche a Trieste perché l’aeroporto, oltre a non applicare la tassa di 2,50 euro, grazie alla Regione Friuli Venezia Giulia ha anche tolto l’altro balzello da 6,50 euro, un’addizionale comunale che viene applicata a tutti gli scali italiani; Trieste, però, fa parte di una regione a statuto speciale e quindi può permettersi di fare questa concorrenza a Venezia. Save, assieme a Ryanair, Wizz Air, EasyJet e Volotea, aveva presentato ricorso e lo aveva perso contro la tassa d’imbarco del Comune di Venezia ed ora è in attesa che il Consiglio di Stato si esprima sull’appello. «Adesso che Trieste si presenta senza le due tasse, pure Wizz Air, EasyJet e Volotea potrebbero decidere di andare a investire in Friuli invece che potenziare Venezia». Per questo motivo il presidente di Save ha annunciato una lettera aperta al sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, per ribadire che la tassa d’imbarco va tolta: si tratta dei 2,5 euro che ogni passeggero in partenza dal Marco Polo paga da maggio 2023, tassa che il Comune di Venezia ha istituito, grazie alla Finanziaria 2022 e al decreto Aiuti, per incassare circa 10 milioni di euro l’anno (fino al 2031, con una successiva e progressiva diminuzione dal 2032 al 2042). In pratica Marchi teme la concorrenza del Friuli. Il progetto di Ronchi dei Legionari punta ad accaparrarsi movimenti che oggi sono di Venezia e della Slovenia e quindi, parte del traffico, invece di giungere a Venezia, si fermerà a Trieste. E qui entra in ballo l’operazione legata all’editoria con l’acquisto dei 6 quotidiani del gruppo Gedi (Il Mattino di Padova, La Nuova Venezia, La Tribuna di Treviso, il Corriere delle Alpi di Belluno, II Messaggero Veneto di Udine e Il Piccolo di Trieste). La combinazione è perfetta: Sistema aeroportuale, amministrazioni locali (Venezia- Regione Veneto) e multimedia. Stavolta il player è il Friuli.